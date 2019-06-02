Националисты снесли памятник Жукову в Харькове

Харькове представители Национального корпуса снесли бюст маршалу Советского Союза Георгию Жукову . Об этом сообщает телеканал «112 Украина».

Отмечается, что несколько десятков националистов устроили акцию протеста против съезда политической партии «Доверяй делам», который проходит в харьковском Дворце спорта. После этого радикалы отправились к находящемуся неподалеку бюсту Жукова.

Протестующие забрались на памятник, надели на него веревку и повалили монумент на землю. Сотрудники полиции сначала пытались помешать радикалам, но позже решили отступить. Некоторые из правоохранителей снимали происходящее на телефон. На месте монумента радикалы установили украинский флаг.

В мае 2017 года в Киеве снесли последний памятник Ленину. Постамент вождя пролетариата находился в промзоне Голосеевского района украинской столицы.

В 2015 году на Украине был принят закон о декоммунизации, предусматривающий, в частности, запрет на использование советской символики, осуждение коммунистического режима СССР и открытие имеющихся в стране архивов советских спецслужб. В рамках исполнения закона переименовываются города, улицы, демонтируются памятники советским вождям и деятелям. В частности, станция метро, возле которой находился монумент Жукову, до 2016 года носила его имя. После переименования станция получила название «Дворец спорта».

При этом многие памятники советским вождям националистические организации сносили без согласования с местными властями. К примеру, в сентябре 2014 года радикалы снесли памятник Ленину на главной площади Харькова.