За Крым: Познер попал в скандальный «Миротворец»

Российский журналист Владимир Познер внесен в базу данных украинского сайта «Миротворец». Познер внесен в базу за поездку в Крым и «участие в пропагандистских мероприятиях России против Украины».
Сайт «Миротворец» публикует данные журналистов, политиков, деятелей культуры и других граждан, которых считает «изменниками родины». Создатель портала — депутат Рады Антон Геращенко.
Ранее «Миротворец» опубликовал списки контактных данных западных журналистов, которые получали аккредитацию ДНР и ЛНР. После этого в их адрес начали поступать угрозы. В базе сайта также находятся личные данные российских деятелей культуры.
Представители ОБСЕ и западных стран не раз требовали прекратить публикацию личных данных.
Новый президент Украины Владимир Зеленский также стал жертвой украинских информационных войн — в базу сайта попала его жена как «информатор незаконных вооруженных формирований». Однако весной этого года ее данные удалили.