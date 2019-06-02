За Крым: Познер попал в скандальный «Миротворец»

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За поездку в Крым: Познер попал в базу «Миротворца» 

Рамблер + ещё 15 38 минут назад
Российский журналист Владимир Познер внесен в базу данных украинского сайта «Миротворец». Познер внесен в базу за поездку в Крым и «участие в пропагандистских мероприятиях России против Украины».
Сайт «Миротворец» публикует данные журналистов, политиков, деятелей культуры и других граждан, которых считает «изменниками родины». Создатель портала — депутат Рады Антон Геращенко.
Ранее «Миротворец» опубликовал списки контактных данных западных журналистов, которые получали аккредитацию ДНР и ЛНР. После этого в их адрес начали поступать угрозы. В базе сайта также находятся личные данные российских деятелей культуры.
Представители ОБСЕ и западных стран не раз требовали прекратить публикацию личных данных.
Новый президент Украины Владимир Зеленский также стал жертвой украинских информационных войн — в базу сайта попала его жена как «информатор незаконных вооруженных формирований». Однако весной этого года ее данные удалили.
Комментарии29
Украина , Видео , В мире , Конфликты , Общество , Политика , Владимир Зеленский , Владимир Познер , ОБСЕ , Республика Крым
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