За Крым: Познер попал в скандальный «Миротворец»

За поездку в Крым: Познер попал в базу «Миротворца»

Российский журналист Владимир Познер внесен в базу данных украинского сайта «Миротворец». Познер внесен в базу за поездку в Крым и «участие в пропагандистских мероприятиях России против Украины ».

Сайт «Миротворец» публикует данные журналистов, политиков, деятелей культуры и других граждан, которых считает «изменниками родины». Создатель портала — депутат Рады Антон Геращенко.

Ранее «Миротворец» опубликовал списки контактных данных западных журналистов, которые получали аккредитацию ДНР и ЛНР. После этого в их адрес начали поступать угрозы. В базе сайта также находятся личные данные российских деятелей культуры.

Представители ОБСЕ и западных стран не раз требовали прекратить публикацию личных данных.