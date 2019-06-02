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Владимир Познер попал в базу данных сайта «Миротворец» 

РИА Новости + ещё 2 16 минут назад
Фото: РИА Новости
Российский журналист и телеведущий Владимир Познер попал в базу данных скандально известного украинского сайта "Миротворец".
Как сообщается на сайте, Познер внесен в базу за "сознательное нарушение государственной границы Украины с целью проникновения в захваченный российскими оккупантами Крым, участие в пропагандистских мероприятиях России против Украины, участие в попытках легализации аннексии АР Крым".
Сайт "Миротворец" известен скандальными публикациями, в которых обнародует данные журналистов, ополченцев из самопровозглашенных ДНР и ЛНР и других граждан, которых называет "изменниками родины". Весной 2016 года "Миротворец" опубликовал списки журналистов, в том числе иностранных, которые получали аккредитацию самопровозглашенных ДНР и ЛНР, с указанием их контактных данных, после чего в адрес некоторых из них поступали угрозы. Бывшая тогда представителем ОБСЕ по свободе СМИ Дунья Миятович назвала публикацию "тревожным шагом, который может еще больше поставить под угрозу безопасность журналистов". Действия владельцев сайта "Миротворец" раскритиковала и официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она назвала публикацию "прямым призывом к расправе над журналистами".
В базу данных сайта "Миротворец" также внесены сведения о ряде российских деятелей культуры. "Миротворец" не является официальным ресурсом.
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Комментарии
Украина , Общество , Владимир Познер , Мария Захарова , Дунья Миятович , МИД , ОБСЕ , Республика Крым
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