Савченко заявила, что Порошенко «наработал» на трибунал

Она подчеркнула, что существует очень много материалов, доказывающих его вину, которые "нельзя спрятать".

"И он (Порошенко — прим.ред.), и его окружение в принципе наработали уже на трибунал. Действительно, на трибунал, потому что время было военное", — отметила Савченко в эфире телеканала NewsOne,

При этом депутат подчеркнула, что затягивать с подобными мерами в отношении бывшего главы страны нельзя.

"Порошенко нельзя позволить убежать, нельзя позволить системе выносить приговоры заочно. Он должен отвечать реально, потому что преступления очень реальные и очень кровавые", — добавила она.

На Украине возбудили уже пять уголовных дел в отношении экс-президента. В частности, Порошенко подозревают в захвате власти и государственной измене. По мнению юриста Андрея Портнова, политика могут в ближайшее время заключить в СИЗО

Сам Порошенко, комментируя уголовные дела, заявил, что не боится преследования.