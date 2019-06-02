Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Савченко заявила, что Порошенко «наработал» на трибунал 

РИА Новости + ещё 1 1 час назад
Фото: РИА Новости
Депутат Верховной рады Надежда Савченко потребовала уголовного наказания для экс-президента Украины Петра Порошенко.
Она подчеркнула, что существует очень много материалов, доказывающих его вину, которые "нельзя спрятать".
"И он (Порошенко — прим.ред.), и его окружение в принципе наработали уже на трибунал. Действительно, на трибунал, потому что время было военное", — отметила Савченко в эфире телеканала NewsOne,
При этом депутат подчеркнула, что затягивать с подобными мерами в отношении бывшего главы страны нельзя.
"Порошенко нельзя позволить убежать, нельзя позволить системе выносить приговоры заочно. Он должен отвечать реально, потому что преступления очень реальные и очень кровавые", — добавила она.
На Украине возбудили уже пять уголовных дел в отношении экс-президента. В частности, Порошенко подозревают в захвате власти и государственной измене. По мнению юриста Андрея Портнова, политика могут в ближайшее время заключить в СИЗО.
Сам Порошенко, комментируя уголовные дела, заявил, что не боится преследования.
"Я несу ответственность перед страной, украинским народом и перед миром. И отнюдь не боюсь ваших расследований", — заявил экс-президент на съезде партии "Европейская солидарность".
Последние новости
«Судьба мира решится в ближайшие годы». Далай-лама о надеждах на Россию Поиграл и умер: популярное увлечение вошло в список заболеваний Волочковой отказали в трате госсредств
Комментарии3
Украина , В мире , Петр Порошенко , Надежда Савченко , ФСИН , Верховная Рада
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Япония отказалась от мирного договора с Россией1011
За Крым: Познер попал в скандальный «Миротворец»8
Израиль объяснил ракетный удар по Сирии25
Савченко объявила проигранным бой за Донбасс164
Посреди Европы появилась новая горячая точка376
Видео
00:22
Опубликовано видео удара Израиля по Сирии
Другое
02:58
За Крым: Познер попал в скандальный «Миротворец»
Украина В мире
08:08
Посреди Европы появилась новая горячая точка
В мире Европа
00:50
«Секс был, но кто убил, не знаю»: Признание главы Раменского
Происшествия
04:37
«Ради детей»: Зеленский отменил решение Порошенко
Украина В мире
00:59
В Дзержинске на заводе «Кристалл» произошёл взрыв
Другое
00:57
Обычных пожарных отозвали с места взрыва в Дзержинске
Происшествия
05:24
В войне с С-400 США несут огромные потери
Оружие Ближний Восток
04:17
В ГД отреагировали на приглашение Зеленского в Вашингтон
Политика
00:42
«Выпил воду с червяком»: Российского чиновника довели
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение