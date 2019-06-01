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Мирного завершения конфликта в Донбассе пока не предвидится, считают в Раде 

РИА Новости 18 минут назад
Фото: ТАСС
Депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Нестор Шуфрич считает, что перспективы мирного завершения конфликта в Донбассе пока не предвидится, в частности из-за отношения президента Украины Владимира Зеленского к переговорному процессу с Россией.
Ранее глава администрации президента Украины Андрей Богдан сообщил, что Зеленский намерен инициировать проведение референдума по вопросу переговоров с Россией. Сам Зеленский позже заявил, что хочет провести опрос, а не референдум. Отвечая на вопрос журналиста о том, "будут ли переговоры с Россией", президент ответил отрицательно.
"В ближайшее время мирной перспективы завершения конфликта в Донбассе не видать. Все. По прошлой неделе я могу сказать, что этот вопрос отставлен в очень далекую перспективу, если Зеленский не поменяет свою риторику (об отказе переговоров с РФ — ред.), свое отношение к этому вопросу и, возможно, частично свою команду", — сказал Шуфрич в субботу, в эфире телеканала "112. Украина".
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Комментарии8
Украина , В мире , Нестор Шуфрич , Владимир Зеленский , Верховная Рада
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