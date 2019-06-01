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Мать убитого журналиста Бузины попросила встречи с Зеленским 

Газета.Ru + ещё 10 54 минуты назад
Фото: РИА Новости
Адвокат Ренат Кузьмин, представляющий интересы матери убитого украинского журналиста Олеся Бузины Валентины, сообщил, что она попросила президента Украины о личном приеме. Об этом он написал своей странице в фейсбуке.
Адвокат отметил, что спустя четыре года после убийства Бузины виновные до сих пор не найдены. Поэтому, по его словам, Валентина Бузина обратилась к Зеленскому с официальным заявлением о личном приеме.
Кузьмин добавил, что экс-президент Украины Петр Порошенко и главы силовых ведомств отказывали матери журналиста во встрече. Он также выразил надежду на то, что новый президент "по-человечески" отнесётся к просьбе Валентины Бузины.
В 2017 году сообщалось, что дело об убийстве Бузины отправили в суд Киева.
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