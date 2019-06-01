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Луценко рассказал о рейдерской атаке на город в Киевской области 

RT на русском 42 минуты назад
Фото: РИА Новости
Генпрокурор Украины Юрий Луценко сообщил, что город в Киевской области с населением в 18 тысяч человек подвергся рейдерской атаке.
«Вчера отбили очередную рейдерскую атаку. На этот раз объектом мошенников, черных нотариусов и титушек был 18-тысячный город в Киевской области. Бандиты задержаны, аресты на имущество наложены», — пишет Луценко на своей странице в Facebook.
Он не стал уточнять о каком городе идёт речь.
По словам Луценко, это «свидетельствует о необходимости изменений в законодательство о регистрационных функциях».
Ранее посол Франции в Киеве Изабель Дюмон заявила, что коррупция и рейдерство подрывают доверие иностранных инвесторов к Украине.
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