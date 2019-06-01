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«Мост Кличко» вновь треснул 

Рамблер 1 час назад
Фото: соцсети
В Киеве вандалы снова разбили стеклянный мост ради селфи. На новом пешеходном мосту с прозрачным полом разбилось ещё одно стекло. Киевляне и гости города массово ходят на мост, чтобы сделать фотографии.
В итоге накануне вечером оказалась повреждена целая секция стеклянного пола, сообщает Украина.ру.
Это не смутило граждан, которые продолжали ходить по покрытому трещинами стеклу и фотографироваться. Разбитая секция перестала быть прозрачной.
В конце мая в Киеве открыли новый стеклянный мост. На следующий день треснули два защитных стекла. Мост закрыли на сутки и починили. Однако в нормальном виде он простоял недолго.
Стеклянный мост предназначен для пешеходов и велосипедистов. Мост соединяет парк «Владимирская горка» с аркой Дружбы народов.
Украина , В мире , Киев
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