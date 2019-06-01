«Мост Кличко» снова треснул — СМИ

Не успели ремонтные бригады устранить поломки, возникшие раньше, как появились новые.

«На новом пешеходном мосту с прозрачным полом в Киеве разбилось ещё одно стекло. Смотровую площадку временно оградили специальным забором, но туда всё равно заходят люди и беспрепятственно там гуляют. Одна из секций стеклянного пола повредилась в пятницу, 31 мая, около 22:40», — говорится в статье.издания «Информатор».

Обзорную площадку на время ремонта стеклянного пола оградили специальным забором, но жителям и гостям Киева не составило труда отодвинуть одну из секций ограждения, чтобы беспрепятственно попасть на закрытую часть моста.

«Люди совсем не стеснялись ходить по покрытому трещинами стеклу и делать фото. Сама же разбитая секция из-за сильных повреждений напрочь потеряла прозрачность», — говорится в сообщении.