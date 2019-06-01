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«Мост Кличко» снова треснул — СМИ 

Украина.ру 16 минут назад
Фото: соцсети
Не успели ремонтные бригады устранить поломки, возникшие раньше, как появились новые.
«На новом пешеходном мосту с прозрачным полом в Киеве разбилось ещё одно стекло. Смотровую площадку временно оградили специальным забором, но туда всё равно заходят люди и беспрепятственно там гуляют. Одна из секций стеклянного пола повредилась в пятницу, 31 мая, около 22:40», — говорится в статье.издания «Информатор».
Обзорную площадку на время ремонта стеклянного пола оградили специальным забором, но жителям и гостям Киева не составило труда отодвинуть одну из секций ограждения, чтобы беспрепятственно попасть на закрытую часть моста.
«Люди совсем не стеснялись ходить по покрытому трещинами стеклу и делать фото. Сама же разбитая секция из-за сильных повреждений напрочь потеряла прозрачность», — говорится в сообщении.
Пешеходно-велосипедный мост, соединяющий парк «Владимирская горка» с аркой Дружбы народов, открыли 25 мая в присутствии мэра Виталия Кличко. На следующий день, в День Киева, на мосту треснули два защитных стекла-плёнки, после чего его закрыли для пешеходов и починили в течение суток. Очевидцы сообщили, что после ремонта мост покрылся грязевыми разводами из-за больших зазоров между покрытием моста и стеклом.
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Комментарии
Украина , В мире , Виталий Кличко , Киев
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