Верховную раду запугали «пророссийскими» политиками

Депутат Верховной рады от партии «Самопомощь» Елена Сотник опасается, что в парламент может пройти большое количество пророссийских политиков. По её мнению, прошлые украинские власти дискредитировали национальную идею и создали иллюзию, что войны в Донбассе нет, поэтому украинцы перестали верить в «агрессию» России

Люди, к сожалению, расслабились, и 40% украинцев уже допускают возможность диалога с РФ, — заявила Сотник в эфире телеканала NewsOne.

Она подчеркнула, что «патриотическим» политикам будет сложно выстраивать свою внешнюю и оборонную политику, если они не получат большинства.

Мой прогноз, что следующий парламент будет рубиконом. Не для экономики или процветания, а для государственности и институций, — заключила Сотник.