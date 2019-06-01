Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Верховную раду запугали «пророссийскими» политиками 

News.ru 1 час назад
Фото: facebook.com
Депутат Верховной рады от партии «Самопомощь» Елена Сотник опасается, что в парламент может пройти большое количество пророссийских политиков. По её мнению, прошлые украинские власти дискредитировали национальную идею и создали иллюзию, что войны в Донбассе нет, поэтому украинцы перестали верить в «агрессию» России.
Люди, к сожалению, расслабились, и 40% украинцев уже допускают возможность диалога с РФ, — заявила Сотник в эфире телеканала NewsOne.
Она подчеркнула, что «патриотическим» политикам будет сложно выстраивать свою внешнюю и оборонную политику, если они не получат большинства.
Мой прогноз, что следующий парламент будет рубиконом. Не для экономики или процветания, а для государственности и институций, — заключила Сотник.
Ранее News.ru писал о том, что отмена закона об украинском языке, подписанного экс-президентом страны Петром Порошенко, обернётся государственным переворотом. Об этом заявил вице-премьер Украины Павел Розенко. Он назвал противников нового документа «проходимцами» и призвал их уехать в Россию.
News.ru: последние новости
Патриарха Константинополя могут свергнуть из-за Украины Генпрокурора Луценко назвали в Раде «пассивным гомосексуалистом» Патриарх Кирилл: план развала УПЦ обратился в прах и пепел
Комментарии15
Украина , В мире , Петр Порошенко , Верховная Рада
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Сильные чувства: подробности убийства в Раменском25
Соловьев обратился к Путину с призывом134
В регионах России закроют букмекерские конторы
Демонстранты в Гондурасе попытались сжечь посольство США1
Школьницы избили парня из-за неразделенной любви
Видео
01:05
Голикова объяснила странный перенос выходных
Общество
00:42
Российский чиновник напоказ выпил воду с червями
Общество
02:06
Журналистов пустили на борт «запасного Пентагона»
Армия В мире
02:40
Скандал на «Евровидении»: Итоги конкурса не пересмотрят
Шоу-бизнес
00:15
Внучка Ротару отпраздновала 18-летие в Лондоне
Шоу-бизнес
01:14
Пока вы спали: Путин назвал способ стать властелином мира
Политика
00:34
Порошенко возглавил новую партию
В мире Украина
06:07
Беглого банкира связали с убийством миллиардера Минеева
Происшествия
01:38
Контрабанда с 60 мешками бивней мамонта попала на видео
Происшествия
01:00
Рада едва не признала Крым частью России
Украина В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение