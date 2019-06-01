Депутат Верховной рады от партии «Самопомощь» Елена Сотник опасается, что в парламент может пройти большое количество пророссийских политиков. По её мнению, прошлые украинские власти дискредитировали национальную идею и создали иллюзию, что войны в Донбассе нет, поэтому украинцы перестали верить в «агрессию» России.
Люди, к сожалению, расслабились, и 40% украинцев уже допускают возможность диалога с РФ, — заявила Сотник в эфире телеканала NewsOne.
Она подчеркнула, что «патриотическим» политикам будет сложно выстраивать свою внешнюю и оборонную политику, если они не получат большинства.
Мой прогноз, что следующий парламент будет рубиконом. Не для экономики или процветания, а для государственности и институций, — заключила Сотник.
Ранее News.ru писал о том, что отмена закона об украинском языке, подписанного экс-президентом страны Петром Порошенко, обернётся государственным переворотом. Об этом заявил вице-премьер Украины Павел Розенко. Он назвал противников нового документа «проходимцами» и призвал их уехать в Россию.