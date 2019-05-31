Антиохийский иерарх допустили возможность низложения патриарха Варфоломея

В Антиохийском патриархате не исключили возможность созыва Всеправославного собора без участия Константинопольского патриарха и низложения на нем Варфоломея, но в то же время выразили надежду, что Константинополь изменит свою позицию по украинскому вопросу и в Церкви сохранится мир.

"Мы с честью признаем патриарха Константинопольского, однако сегодня проблема в том, что Константинопольский патриарх допускает ошибку. И если все православные Церкви соберут Собор без него и примут решение о низложении Константинопольского предстоятеля, то это возможно", — заявил РИА Новости викарий патриарха Антиохии и всего Востока епископ Эрзурумский Кайс, отвечая на вопрос о перспективах созыва Всеправославного собора по украинскому церковному вопросу и о том, кто мог бы его созвать.

Епископ Эрзурумский Кайс на этой неделе приехал в Москву для участия в международной конференции, посвященной защите прав верующих на Украине . Он также провел встречи с представителями Русской православной церкви

Представитель Антиохийского патриархата пояснил, что обычно, если в православном мире появляется желание собрать общецерковный Собор, то "каждая Церковь внутри себя определяется и достигает соглашения по этому поводу", и потом уже "направляет просьбу Константинопольскому патриарху" о созыве Собора.

"Однако это не общее непреложное правило. Есть и другая возможность: любая православная Церковь имеет право достичь соглашения с другими Церквями и созвать Собор", — отметил архиерей.

В то же время он подчеркнул, что в Антиохийской церкви не хотят какого-то радикального решения вопроса и выступают за то, "чтобы в Церкви был мир". "Чтобы патриарх Константинопольский пересмотрел свое решение, и чтобы церковный кризис в Украине решился мирным путем, чтобы раскольники вернулись в каноническую Церковь", — добавил собеседник агентства.

"Новая церковь" Украины была образована на "объединительном соборе" в Киеве в декабре 2018 года в результате слияния двух неканонических церковных структур, действовавших на Украине. Главой новой "автокефальной церкви" стал "митрополит" Епифаний Думенко. Каноническая Украинская православная церковь, которую возглавляет митрополит Онуфрий, отказалась участвовать в этом мероприятии. В РПЦ назвали каноническое значение "собрания" в Киеве ничтожным, а возможность признания Епифания другими поместными церквями едва ли выполнимой задачей.

Константинопольский патриарх Варфоломей 6 января передал Киеву томос об автокефалии "новой церкви". Как следует из документа, ее юрисдикция ограничивается территорией Украины, она не может ставить епископов или основывать парафии (приходы) за границей. Есть и другие ограничения, которые делают новую структуру зависимой от Константинополя. В Русской православной церкви такую "автокефалию" назвали "пустышкой", а день подписания томоса — трагическим в истории вселенского православия.