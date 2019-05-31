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Венгрия объявила о культурной экспансии на Украину 

Lenta.ru + ещё 1 1 час назад
Фото: Serhiy Hudak / ZumaPress / Globallookpress.com
Правительство Венгрии начинает «культурную экспансию» на Закарпатскую область Украины. Такое заявление сделал венгерский министр по вопросам Закарпатья Иштван Греже, передает OrientPress.
Отмечается, что правительственная программа направлена на поддержку венгерской культуры в регионе. Подчеркивается, что Греже назвал ее «венгерской культурной экспансией».
Первым этапом этой программы является реконструкция Венгерского национального театра в Берегово, где осенью 2019 года разместится культурный центр. По словам министра, дальше начнется поддержка учреждений культуры по всему Закарпатью.
Если эта модель сработает, она будет распространена и на другие иностранные венгерские общины. Известно, что для программы необходимы средства в размере 2,5 миллиарда форинтов (около 11 миллиардов рублей). В основном деньги пойдут на поддержку культурных учреждений и на организацию выступлений и постановок и спектаклей в области.
Сообщается, что основная часть реализации программы начнется в 2020 году и продлится два года.
Ранее стало известно, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан предлагал Польше принять участие в разделе Украины.
Дипломатический скандал между Украиной и Венгрией разгорелся в сентябре 2018 года. Тогда появилось видео из венгерского консульства в Закарпатье, на котором консул раздавал в здании дипмиссии паспорта украинцам и приводил их к присяге на верность Венгрии. Впоследствии оказалось, что дипломат раздавал не паспорта, а пакет документов для получения гражданства. Однако инцидент спровоцировал скандал, по итогам которого Украина выгнала из страны консула. Венгрия ответила аналогично.
По данным переписи населения Украины за 2001 год, в Закарпатской области проживали 151,5 тысячи этнических венгров.
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Комментарии1
Украина , В мире , Европа , Виктор Орбан , Берегово , Венгрия
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