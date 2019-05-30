Социологи дали прогноз по выборам в Верховную раду

Институт анализа и прогнозирования и аналитическая группа «Социопрогноз» провели исследование, в рамках которого выяснили, какие партии могут попасть в Верховную раду по результатам парламентских выборов на Украине

Отмечается, что социологи выяснили, что если бы парламентские выборы проходили на этой неделе, то 38,8% избирателей поддержали бы партию «Слуга народа» президента Украины Владимира Зеленского , фракция «Оппозиционная платформа — За життя» получила бы 12,4%, а «Европейская солидарность» экс-главы страны Петра Порошенко — 8,9%.

В парламент также смогла бы попасть также партия «Батькивщина», лидером которой является Юлия Тимошенко , за фракцию готовы отдать голоса 8,3% избирателей.

Остальные политические силы, согласно исследованию, не преодолевают необходимый 5% барьер.

Вместе с этим авторы опроса указывают, что «реалистичные шансы получить представительство в Верховной раде Украины на сегодня имеют семь партий». Помимо четырёх лидеров в этот список попадают «Сила и честь» (4,7%), «Партия голос» (4,5%) и «Гражданская позиция» (4,1%).