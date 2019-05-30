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Социологи дали прогноз по выборам в Верховную раду 

RT на русском 30 минут назад
Фото: РИА Новости
Институт анализа и прогнозирования и аналитическая группа «Социопрогноз» провели исследование, в рамках которого выяснили, какие партии могут попасть в Верховную раду по результатам парламентских выборов на Украине.
Отмечается, что социологи выяснили, что если бы парламентские выборы проходили на этой неделе, то 38,8% избирателей поддержали бы партию «Слуга народа» президента Украины Владимира Зеленского, фракция «Оппозиционная платформа — За життя» получила бы 12,4%, а «Европейская солидарность» экс-главы страны Петра Порошенко — 8,9%.
В парламент также смогла бы попасть также партия «Батькивщина», лидером которой является Юлия Тимошенко, за фракцию готовы отдать голоса 8,3% избирателей.
Остальные политические силы, согласно исследованию, не преодолевают необходимый 5% барьер.
Вместе с этим авторы опроса указывают, что «реалистичные шансы получить представительство в Верховной раде Украины на сегодня имеют семь партий». Помимо четырёх лидеров в этот список попадают «Сила и честь» (4,7%), «Партия голос» (4,5%) и «Гражданская позиция» (4,1%).
Ранее Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Украины утвердила план проведения досрочных выборовв Верховную раду 21 июля.
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Украина , В мире , Социология , Юлия Тимошенко , Петр Порошенко , Владимир Зеленский , Центризбирком России , Верховная Рада
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