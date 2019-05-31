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Полиция получила 14 сообщений о нарушениях, связанных с выборами в Раду 

РИА Новости + ещё 4 1 час назад
Фото: Украина.ру
КИЕВ, 31 мая — РИА Новости. Правоохранители получили 14 сообщений о нарушениях, связанных с внеочередными выборами в Верховную раду Украины, сообщила в пятницу пресс-служба Национальной полиции.
"С начала избирательной кампании в полицию поступило 14 сообщений о нарушениях в избирательной сфере. Следователями возбуждено два уголовных дела", — говорится в сообщении.
Очередные выборы в украинский парламент планировались в октябре этого года. Ранее президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о досрочном прекращении полномочий Рады и назначил внеочередные выборы на 21 июля, документ был опубликован и вступил в силу. ЦИК утвердил календарный план организации и проведения парламентских выборов. Избирательная кампания стартовала 24 мая.
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Украина , В мире , Конфликты , Владимир Зеленский , Центризбирком России , Верховная Рада , РИА Новости , Киев
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