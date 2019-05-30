Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Постпред РФ при ОБСЕ: поездка Зеленского в Донбасс не помогла прекратить огонь 

ТАСС + ещё 2 20 минут назад
Фото: president.gov.ua
Поездка президента Украины Владимира Зеленского в Донбасс на линию соприкосновения не помогла установить режим тишины, Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ продолжает фиксировать нарушения прекращения огня. Об этом сообщил в четверг постоянный представитель РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич.
"СММ продолжает фиксировать нарушения режима прекращения огня, использование запрещенных минскими соглашениями вооружений. ВСУ по-прежнему стреляют в сторону населенных пунктов Донбасса", — сказал Лукашевич на заседании постоянного совета ОБСЕ в Вене.
При этом он отметил, что поездка президента Украины 28 мая в Донбасс и на линию соприкосновения не способствовала установлению там "полной тишины".
"Не последовало и публичных приказов о прекращении огня. Ожидания миллионов людей, проголосовавших против милитаристского курса прежней администрации, пока остаются лишь ожиданиями. Именно сейчас новое руководство Украины имеет шанс своими действиями придать импульс всему процессу урегулирования, способствовать разрядке обстановки в Донбассе", — подчеркнул дипломат.

Блокада Донбасса

Лукашевич также отметил, что продолжается бесчеловечная блокада Донбасса.
"Она идет вразрез с пунктом 8 минского комплекса мер, который предусматривает возобновление социально-экономических связей, включая восстановление управления сегментом банковской системы в регионе", — рассказал постпред РФ.
Он напомнил, что оказать содействие созданию международного механизма для облегчения денежных переводов в регион вызывались германские и французские партнеры по нормандскому формату. "Однако возможность проводить безналичные расчеты через линию соприкосновения отсутствует до сих пор. Не получила развития и идея организации передвижных банковских пунктов обслуживания вдоль линии соприкосновения", — сообщил Лукашевич.
ТАСС: последние новости
Украина реформирует звания в армии в соответствии со стандартами НАТО Митрополит Иларион: каноническая УПЦ не ждет преференций от новых властей Украины Глава ПЦУ Епифаний объявил изданные Киевским патриархатом документы недействительными
Комментарии
Украина , В мире , Конфликты , Политика , Владимир Зеленский , ОБСЕ , Вена
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Нужны разъяснения: Посла РФ вызвали в МИД Польши104
Первый канал решил судьбу Друзя после раскаяния13
Резкое решение: США запретили российские ракеты272
Ждали весь день. Зеленский поскандалил из-за квартиры20
Скандал с подкупом: Друзь сделал заявление39
Видео
03:05
Путин дал старт приостановке ДРСМД
Политика
00:28
Пока вы спали: Путин ввел ограничения по набору в армию
Армия
01:24
Стала известна мечта умершей на ЕГЭ школьницы
Общество
01:24
Несли в класс на руках: первая жертва ЕГЭ
Происшествия Статьи
00:35
Водитель автобуса избил безбилетного школьника
Происшествия
00:28
В метро заметили «клона» Роберта Дауни-младшего
Новости Москвы
02:49
Диетологи оценили совет Онищенко «жить впроголодь»
Общество
01:17
«Дело закрыто!»: Трамп обрадовался отставке Мюллера
В мире Статьи
00:42
У Путина вырос рейтинг
Политика Социология
01:14
Ракетный удар Су-34 показали на видео
Армия Оружие
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение