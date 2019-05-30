Страна (Украина): в гостях у каски. Как президент Зеленский впервые съездил на Донбасс

Комментируя поездку Зеленского на «передовую», автор издания Страна (Украина) задается вопросом: если у нас идет полноценная война с Россией, то почему президент Украины спокойно разгуливает в нескольких сотнях метров от вражеских позиций? А может, и нет никакой войны? Предыдущая власть охотно играла в эту «как бы войну», извлекая из нее политические и финансовые дивиденды. Продолжит ли ее путь Зеленский — пока вопрос открыт.

Владимир Зеленский совершил свою первую официальную поездку по Украине. Президент отправился прямиком на фронт. В Станице Луганской он побывал на позициях украинских войск.

Первые визиты новых президентов всегда считаются символичными — они показывают приоритеты в политике избранного президента. Поэтому в соцсетях начали обсуждать, что хотел сказать Зеленский своим появлением на передовой. Обсуждения в итоге свелись к двум вопросам — будет ли новый президент продолжать политику старого на Донбассе или попытается что-то изменить. «Страна» собрала реакцию на первую рабочую поездку Владимира Зеленского.

Что Зеленский делал на передовой

27 мая новый президент посетил города, расположенные на передовой в Луганской области — Станицу Луганскую и Счастье. «Глава государства пообщался с бойцами о бытовых условиях, качестве питания, обеспечении техникой, жильем и социальным пакетом, укомплектовании подразделений. В Станице Луганской президент побывал на передовой, в частности на посту наблюдения и блиндажах. Ближайшая позиция противника — 400 метров», — говорится в сообщении, обнародованном на сайте главы Украины в понедельник вечером. Осмотрев бытовые условия, в которых находятся бойцы, Зеленский отметил необходимость улучшения обеспечения. «Условия для военных, которые защищают Украину, должны быть нормальными», — сказал глава государства, видимо, не удовлетворившись увиденным.

Кроме того, президент заслушал доклад командующего операции ООС Александра Сирского. В совещании принимал участие и новый глава Генштаба Руслан Хомчак. На следующий день администрация президента опубликовала видео поездки на передовую. На нем Зеленский пришел в расположение солдат и осмотрел условия, в которых они находятся. Особое внимание президента привлек старый умывальник, бойлер в комнате, где спят солдаты, а после — условия в блиндаже.

Интересно, что дом, условия в котором не понравились Зеленскому, скорее всего принадлежал кому-то из местных жителей. На вид это типичное жилье в частном секторе, которое заняли военные. Президент не поинтересовался, кто жил здесь раньше и где эти люди теперь (по крайней мере, на видео этого нет).

Военные фото Зе

Фотографии Зеленского на передовой широко разошлись по Сети. Интересно, что новый главком приехал на фронт в штатском — голубой рубашке и брюках. В отличие от Порошенко, который любил щеголять в военной форме. От гражданского его отличала каска и бронежилет, которые были надеты из соображений безопасности — до позиций сепаратистов было 400 метров. Иногда президент надевал черные очки.

Почему Зеленский отправился на фронт

Внимание президента к передовой понятно — в Украине продолжается вооруженный конфликт, и это явлется проблемой №1 в стране. Мир на Донбассе является центральным элементом программы нового президента, который несколько раз говорил, что намерен прекратить огонь.

При этом главное замечание тех, кто не оценил первой поездки, звучит так: ни слова о прекращении огня или внимания к людям, по которым прошлась война, президент не высказал. Он не поехал к мирным жителям, которые страдают от жизни на линии разграничения. Не поинтересовался их проблемами, не выслушал их мнение. А лишь повторил — с легкими вариациями — традиционные армейские визиты Порошенко. Из всего «мирного» в этом визите по сути лишь голубая рубашка.

«Президент Зеленский прислушался к моему совету и свою первую поездку по стране совершил на Донбасс. Но не к местным жителям, а посетил позиции военных. «Условия для военных, которые защищают Украину, должны быть нормальными», — заявил Зеленский. Владимир, все правильно, но как же ваше «каждый из нас потерял дом на Донбассе» в инаугурационной речи? Все, одним заявлением помощь местному населению и ограничится? Пункты пропуска и условия там для людей вам не интересны? Жилищные условия людей вас тоже не волнуют? Не нашли времени после военных на местных, или желания? Володимир Зеленський, как же ж так, а? А ведь в то время, когда вы были у военных, около 100 тысяч наших сограждан там были лишены поставки воды. Очень плохо, что в вашей команде до сих пор нет никого, кто занялся бы проблемами жителей Донбасса. Там не только военные, Владимир. Действуй… те!», — пишет глава Жилищного союза Украины Александр Скубченко.

«Порохоботы» тоже не оценили поездки, но по другой причине

Во-первых, они назвали эту поездку профонацией. Мол, президент выбрал как раз тот участок фронта, где уже давным-давно не было боев.

«Если уж вы, специалисты патронатной службы и УГО везете Гаранта на передок — это НЕ должна быть локация, где с 2015 года нет никаких боевых действий. Стрелкотня — с 2014 года не считается БД, а потому надо было спрашивать НЕ о комплектации 58 бригады у солдата взвода материального обеспечения зенитно-ракетного дивизиона, а о боевой тысяче, кто, за что и при каких условиях ее получает», — считает волонтер Сергей Мисюра.

Во-вторых, конечно же, не понравилась голубая рубашка президента и вообще его штатский наряд. «С завтрашнего дня полевая форма ЗСУ будет иметь голубой верх. Китель, рубашку, футболку или бушлат», — пишет волонтер Роман Доник. Также Доник говорит, что Зеленский себя демаскировал.

«Дело прошлое, мы бы эту группу товарищей лупанули бы с 1200-1300 из ДШКМ-ТК по механике, так что едва ли бы кто ушел. Это так, мысли в слух о демаскировке», — написал он. Сторонники Зеленского после этого обвинили волонтера в призыве расстрелять президента. Но Доник ответил, что «я описал возможности поражения из ДШКМ-ТК, группы пехоты идущей гуськом на дистанции около 500 метров, с четкой подсветкой в виде голубой рубашки».

Блогер-атошница Маруся Зверобой тоже критикует Зеленского за рубашку.

«Плохо, что чувак чешет в голубеньком и в случае чего целиться по нему легче, но его-то все равно, а рядом военных жалко, всем прилетит ни за что. Или это военные, которые за Пороха голосовали, решили намеренно эту деталь не поправлять? У них-то рефлекс упасть и слиться с травой отработанный».

В целом сторонники Порошенко намекают, что Зеленский ни на какой передовой на самом деле не был. Параллельно его начали упрекать, что он приехал на фронт «слишком поздно».

«Наконец-то, свершилось… Доехал чувак до фронта!», — пишет блогер Алексей Петров.

Отметился в этой дискуссии и российский журналист Аркадий Бабченко , живущий в Украине:

«Это (поездку на фронт — прим. ред.) надо было сделать первым делом. Не видосики пилить, не на сцене скакать, не конституцию нарушать, не лысого чмокать, не власть рейдерить и везде своих из кооператива «Квартал» ставить, а — сразу, после инаугурации, первым же делом пойти на Михайловскую и стать там перед Стеной на колено. А вторым делом поехать на фронт».

Также порохоботы начали распространять фотожабы на Зеленского с передовой.

Голубая рубашка — не помеха

Параллельно в Сети поднялась волна в защиту Зеленского. Там заявили, что и Порошенко часто появлялся в «опасных местах» даже без каски. Например, на блокпосту в Песках, который назвали «республика Мост».

«Самое ожидаемое и грустное, что Зеленского травят по поездке те, кто хлопал в ладоши после появления Петра Порошенко на республике Мост в июне 2016-го. Где ПА был без каски, с черешней, и где в отчете была существенно «загероизированна» дистанция до реальной линии столкновения. Я не вижу ничего криминального в голубой рубашке. Вообще. Совсем. Специалистов по камуфляжам и маскировке слушать весело, но сложно без подтверждения реального уровня их квалификации. У меня — свой. Не больше и не меньше. Меня первое лицо в нормальной гражданке на позициях — радует. Охрана УГО и ООС достаточно квалифицирована, чтобы не подставлять Верховного, НГШ и Командующего Обьединенными Силами под удар. С этим всегда было все в порядке — рисков и опасностей в тылу и на Печерске для Первого Лица не меньше, а больше, чем на передовой», — пишет волонтер Алексей Мочанов.

«Меня задело другое. Бывший «военный» рупор Порошенко Доник публично фантазирует на тему расстрела из крупнокалиберного пулемета президента Украины и группы украинских военнослужащих. И все это с радостным визгом ретвитят сторонники Порошенко. Я сейчас не о «СБУ — ау». Не о том. Я о Фрейде», — пишет нардеп Семен Семенченко.

Он считает, что «фантазии о расстреле тех кто „голосовал не так“, о том, как „лупануть“ на передке своего президента с украинскими ребятами рядом это просто прорвалось наружу истинное отношение к нам всей этой банды мародеров. От главного господина до последнего холуя».

Журналист Евгений Кузьменко пишет, что порохоботам вообще ничего не нравится.

«Поехал на передовую — строит из себя Главнокомандующего. Не поехал — какой из него Главнокомандующий? Надел разгрузку поверх рубашки — ты чего выделываешься? Надел камуфляж — ты чего выделываешься? В каске или без каски — ты чего выделываешься? Ну, хватит, ребята. Ездить на фронт — это теперь его работа. Меня больше интересует ход мыслей в его голове».

Другие пользователи начали вспоминать, что Порошенко рядился в камуфляж даже там, где это было вообще необязательно.

«К теме военных нарядов президента. Сейчас смеются над Зеленским в голубой сорочке на передовой. Ну хз. Для человека, который ни дня не служил — это еще не худший вариант. Бывают случаи и более печальные. Например, президент с пистолетом в набедренной кобуре, который приехал в киевский аэропорт, встречать американскую делегацию, что привезла техническую помощь», — пишет журналист Левко Стек и публикует фото.

Блогер Лиза Богуцкая продолжила тему с приключениями Порошенко в камуфляже. Она опубликовала видео, где экс-президент находится явно в нетрезвом состоянии.

«Не нравится голубая рубашка? Нате камуфляж. И не благодарите. В этом нано-видео вся суть экс-главнокомандующего».

В тоже время, действительно остается вопрос: если у нас идет полноценная война с Россией, как говорится на официальном уровне, то почему президент Украины в хорошо заметной издалека для противника голубой рубашке спокойно разгуливает в нескольких сотнях метров от вражеских позиций, и в его сторону не прозвучало ни одного выстрела, то что ж это за война такая? Где враг не обращает внимания на прогулки по передовой главнокомандующего противника? А может и нет на самом деле никакой войны «по-настоящему», а есть лишь способ зарабатывать деньги и политические очки на «как бы войне», густо замешанную на договорняках по обе стороны фронта. На войне, которой вроде бы и нет (линия фронта не менялась существенно уже больше четырех лет и формально действует перемирие), но она как бы есть (идут постоянные обстрелы, гибнут военные и мирные жители).

Предыдущая украинская власть охотно играла в эту «как бы войну», извлекая из нее политический и финансовый профит по-максимуму. Продолжит ли ее путь Зеленский, либо начнет движение к реальному миру — пока вопрос открыт.