Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Украина захотела избавиться от прапорщиков ради НАТО 

Lenta.ru + ещё 1 1 час назад
Фото: Gleb Garanich / Reuters
Верховная Рада одобрила в первом чтении законопроект, предусматривающий реформу званий в Вооруженных силах Украины (ВСУ). Соответствующее решение в четверг, 30 мая, поддержал 231 депутат из 334, пишет «Украинская правда».
Проект закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно выполнения воинского долга и прохождения военной службы» предусматривает изменение званий в армии по стандартам НАТО. Как сообщила первый вице-спикер парламента Ирина Геращенко, документом предлагается ввести новую шкалу армейских и корабельных воинских званий.
«В частности, отменяются воинские звания: прапорщик, старший прапорщик; и вводятся новые звания: рекрут, штаб-сержант, соответствующие эквивалентной колонке НАТО Code согласно STANAG 2116», — добавила она.
Законопроект также определяет обязанности для созданных должностей и дополняет устав внутренней службы ВСУ новыми предложениями. Цель реформы, по словам Геращенко, — повысить роль сержантского и старшинского состава в обучении и воспитании подчиненного личного состава.
В феврале бывший президент Украины Петр Порошенко подписал изменения в Конституцию страны, закрепляющие курс на вступление в НАТО и Европейский Союз. Новый глава государства Владимир Зеленский поддержал начинания своего предшественника, отметив, что решение сблизиться с Североатлантическим альянсом и ЕС приняли сами украинцы.
Осенью 2016 года глава Минобороны Украины Степан Полторак сообщил, что план преобразования ВСУ предполагает достижение полной совместимости с силами НАТО к 2020 году.
Последние новости
В Кабардино-Балкарии прошли массовые задержания полицейских по делу о коррупции Московское метро решили оставить в Москве Путин внес в Госдуму законопроект о ракетном договоре
Комментарии
Украина , Армия , В мире , Ирина Геращенко , Степан Полторак , Петр Порошенко , Владимир Зеленский , Министерство обороны , ЕС , Верховная Рада , НАТО , Украинская правда
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин дал старт приостановке ДРСМД91
Тест: ЕГЭ по истории26
Пока вы спали: Путин ввел ограничения по набору в армию61
Стала известна мечта умершей на ЕГЭ школьницы27
Турция уступила США из-за российских С-400583
Видео
03:05
Путин дал старт приостановке ДРСМД
Политика
00:28
Пока вы спали: Путин ввел ограничения по набору в армию
Армия
01:24
Несли в класс на руках: первая жертва ЕГЭ
Происшествия Статьи
00:35
Водитель автобуса избил безбилетного школьника
Происшествия
00:28
В метро заметили «клона» Роберта Дауни-младшего
Новости Москвы
02:49
Диетологи оценили совет Онищенко «жить впроголодь»
Общество
01:17
«Дело закрыто!»: Трамп обрадовался отставке Мюллера
В мире Статьи
00:42
У Путина вырос рейтинг
Политика Социология
01:14
Ракетный удар Су-34 показали на видео
Армия Оружие
00:30
ЧП Шереметьево: к месту следуют пожарные расчеты
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение