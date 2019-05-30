Украина захотела избавиться от прапорщиков ради НАТО

Верховная Рада одобрила в первом чтении законопроект, предусматривающий реформу званий в Вооруженных силах Украины (ВСУ). Соответствующее решение в четверг, 30 мая, поддержал 231 депутат из 334, пишет «Украинская правда».

Проект закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно выполнения воинского долга и прохождения военной службы» предусматривает изменение званий в армии по стандартам НАТО . Как сообщила первый вице-спикер парламента Ирина Геращенко , документом предлагается ввести новую шкалу армейских и корабельных воинских званий.

«В частности, отменяются воинские звания: прапорщик, старший прапорщик; и вводятся новые звания: рекрут, штаб-сержант, соответствующие эквивалентной колонке НАТО Code согласно STANAG 2116», — добавила она.

Законопроект также определяет обязанности для созданных должностей и дополняет устав внутренней службы ВСУ новыми предложениями. Цель реформы, по словам Геращенко, — повысить роль сержантского и старшинского состава в обучении и воспитании подчиненного личного состава.

В феврале бывший президент Украины Петр Порошенко подписал изменения в Конституцию страны, закрепляющие курс на вступление в НАТО и Европейский Союз . Новый глава государства Владимир Зеленский поддержал начинания своего предшественника, отметив, что решение сблизиться с Североатлантическим альянсом и ЕС приняли сами украинцы.