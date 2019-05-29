Жадность фраера сгубила. Куда и что на самом деле пропало из Администрации президента Украины

Вечером 28 мая новый секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк сообщил украинцам страшную новость — из государственного органа, координирующего работу силовых ведомств и спецслужб, пропали сервера с секретной информацией. Позже они нашлись, но осадок все же остался

Вечером 28 мая новоназначенный секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Данилюк выступил с сенсационным видеозаявлением.

«Это ситуативная комната в Администрации президента. Так сейчас она выглядит. Еще месяц тому назад она выглядела абсолютно по-другому: на всех стенах были большие мониторы, которые были присоединены к серверам, которые находятся по ту сторону стены. Как видите, все было снято во время смены власти. Вот такая вышла цивилизованная передача власти», — жаловался Данилюк на фоне пустых стен в АП.

В комнате остались лишь флаги — Украины и ее президента. В соседней комнате располагались сервера, где хранилась информация государственной важности.

«Здесь также пусто. Серверов нет. Что произошло с серверами, на которых хранится секретная информация?» — вопрошает Данилюк.

Поскольку послание записал именно он, некоторые СМИ поторопились объявить о пропаже серверов СНБО. В итоге прояснить ситуацию взялся предшественник Данилюка — бывший секретарь совета Александр Турчинов

«У наших граждан может возникнуть подозрение, что эти проблемы касаются аппарата СНБО. Хочу подчеркнуть, что приведенный Данилюком видеоматериал никоим образом не имеет отношения к СНБО. Он был снят в отдельных помещениях Администрации президента (улица Банковая). Главный ситуационный центр СНБО, который находится на улице Болбочана, и оборудование помещений сотрудников СНБО под надежной охраной и работают в штатном режиме. Когда Александр Данилюк попадет на свое рабочее место в аппарате СНБО, он сможет в этом убедиться», — отметил он.

Таким образом Турчинов даже подколол Данилюка — мол, тот не знает, где работает. Но ведь еще в самом начале своего видео Данилюк четко заявляет: речь о ситуационной комнате в Администрации президента.

Ситуация с техникой там действительно получилась неординарная.

Чьи сервера

Сам вынос оргтехники из комнат в Администрации президента выглядел по меньшей мере некрасиво. В украинских соцсетях такой поступок прямо окрестили жлобским. В общем, Порошенко рисковал в придачу к имиджу коррупционера заполучить еще и имидж крохобора. Выручать шефа пришлось экс-пресс-секретарю президента Украины Святославу Цеголко

«Вся техника для ситуационной комнаты президента была арендована за собственные средства Петра Порошенко и, соответственно, возвращена арендодателю. Никакой конфиденциальной информации на серверах не хранилось, доступ к ней обеспечивался online. Комната работала как отображение разных источников информации, но эти источники оставались на своих местах в Пограничной службе, СБУ или налоговой. Кстати, в СНБО, где работает господин Данилюк, есть ситуационный центр со всеми конфиденциальными серверами», — заявил Цеголко.

Таким образом, он попытался развить тему некомпетентности Данилюка и рассказать о благородстве Порошенко. Мол, тот вкладывал свои кровные деньги в безопасность государства. Однако Цеголко, возможно, не знал, а возможно, забыл об одном интервью годичной давности. В нем о появлении ситуационной комнаты, из которой и пропали мониторы и сервера, рассказывал ее создатель — бывший заместитель главы Администрации президента Дмитрий Шимкив. Интервью давалось одному из авторитетнейших украинских изданий — «Украинской правде», публикации в которой пресс-служба президента просто обязана отслеживать.

Шимкив рассказал, как собирали оборудование для ситуационной комнаты в АП.

«Очень часто говорят — а как же вы искали это оборудование? Мы пошли, посмотрели, кто вообще закупал в стране большие серверы и они с ними делают. Выяснилось, что ЦИК когда-то на выборы купила большую стойку «железа». Я спрашиваю, а где это? И оно стоит в «Укртелекоме». Вам надо? Нет. Мы пишем запрос, и нам передают. Супер, сервер уже нашли», — отметил Шимкив.

Но не один лишь Центризбирком выделил аппаратуру для ситуационной комнаты. Еще оборудование получали в Нацбанке, не заплатив при этом ни копейки. А как иначе, ведь оно было уже куплено за госсредства.

«Потом НБУ уменьшал количество отделений, в них оставалось «железо». Мы спросили у Нацбанка, у вас там будет что-то? Да, будем раздавать, аукционы, пишите заявку. Мои ребята поехали, посмотрели, что там у них. Говорят — классно, вот это и это мы хотим взять. Можно? Можно. Государство все равно уже потратило средства. То есть мы искали, где только можно найти оборудование. А дальше специалисты все правильно собирали», — отмечал Шимкив.

В том интервью он гордо заявил: у Порошенко появилась такая же ситуационная комната, как в Белом доме в США.

Уже после скандала этого года Шимкив несколько скорректировал свои слова. Он заявил, что оборудование из ЦИКа, которое он нахваливал год назад, не использовалось для ситуационной комнаты, а из НБУ получили лишь рабочие станции ПК и принтеры.

Что касается остального, то особо ценных серверов в комнате не было. Был лишь видеосервер. Его и экраны ситуационная комната и получила, по словам Шимкива, за счет Порошенко. Но объяснениям чиновника, тем более, отчасти противоречащим прошлогодним, люди не поверили.

Удар по избирательной кампании

Ситуация с ситуационной комнатой может стоить Порошенко рейтинга.

«Думаю, эта история это минус 2-3%», — заявил глава «Центра противодействии коррупции» Виталий Шабунин.

Да и в комментариях к записи Шимкива украинцы негодуют.

«Лучше бы вы ничего не прокомментировали, чем оправдывать это фееричное жмотство Порошенко», — заявила одна из пользовательниц.

Украинские журналисты, в свою очередь, вспомнили, что случай с ситуационной комнатой — не единственный в истории Порошенко.

«17 лет назад. 2002 год. Один из избирательных штабов. Собран он на общие средства. Руководит им Петр Алексеевич [Порошенко]. Блок побеждает на выборах. Очевидцы рассказывали: все, что было в штабе — от компьютеров до степлеров забрал руководитель штаба. Врут, наверное», — рассказал журналист Сергей Руденко.

Особой пикантности ситуации придает тот факт, что еще до своей инаугурации Владимир Зеленский сравнил своего предшественника с нерадивым туристом в египетском отеле, который «тащит полотенца и берет все подряд со шведского стола». Так Зеленский прокомментировал раздачу должностей и наград Порошенко своим сторонникам под конец его срока.

Теперь метафора Зеленского заиграла новыми гранями. Вне всякого сомнения случай с ситуационной комнатой припомнят Порошенко во время избирательной кампании. По сути пятый украинский президент из-за своей жадности поменял несколько копеечных для него мониторов на важные для его партии проценты голосов избирателей.