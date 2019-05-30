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Партия Зеленского оказалась под угрозой недопуска на выборы 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 4 36 минут назад
Фото: Reuters
Партия нового украинского президента Владимира Зеленского «Слуга народа» может не успеть перерегистрировать документы о смене главы политической силы, что поставит под угрозу ее участие во внеочередных выборах в Верховную раду, сообщают СМИ Украины.
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В связи с тем, что на посту главы партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков сменил назначенного первым замглавы СБУ Ивана Баканова, в уставе партии произошли изменения, передает РИА «Новости».
По словам Разумкова, 8 июня на съезде «Слуга народа» утвердит кандидатов на выборы депутатов.
«Министерство юстиции не хочет регистрировать по сокращенной процедуре изменения в уставе партии «Слуга народа». Если подчиненные (главы Минюста Павла) Петренко пустят регистрацию изменений партийного устава по общей процедуре, то «Слуга народа» не успеет провести съезд 8 июня и выдвинуть своих кандидатов на внеочередные выборы Рады, и партия президента окажется вне стен нового парламента», — говорится в сообщении.
Поданным источников, Минюст не проводит перерегистрацию по сокращенной процедуре, так как Баканов уже не может подписывать документы. Ведомство отмечает, что оснований проводить съезд партии, на котором было принято решение о смене руководства, не было.
Отмечается, что перерегистрация может затянуться на несколько месяцев, что приведет к рискам не успеть зарегистрировать своих кандидатов даже на очередные выборы, которые планировались осенью.
Напомним, во время своей инаугурации Зеленский объявил о роспуске Верховной рады и досрочных выборах 21 июля, а 23 мая вступил в силу соответствующий указ.
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Комментарии9
Украина , В мире , Владимир Зеленский , СБУ , Минюст РФ , Верховная Рада , РИА Новости
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