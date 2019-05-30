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«Много планов»: В Штабе Зеленского не исключили телефонный разговор с Путиным 

Рамблер + ещё 1 20 минут назад
Фото: Рамблер
Заместитель главы администрации президента Украины Вадим Пристайко не исключил возможности проведения телефонного разговора между президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом России Владимиром Путиным.
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Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».
«У нас есть много планов по телефонным разговорам, включая, возможно, с Путиным. Особенно, когда это касается важных для нас вопросов», — отметил Пристайко.
Замглавы администрации напомнил, что предыдущий украинский лидер Петр Порошенко беседовал с Путиным по телефону.
Украина , В мире , Петр Порошенко , Владимир Зеленский , Владимир Путин
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