Заместитель главы администрации президента Украины Вадим Пристайко не исключил возможности проведения телефонного разговора между президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом России Владимиром Путиным.
Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».
«У нас есть много планов по телефонным разговорам, включая, возможно, с Путиным. Особенно, когда это касается важных для нас вопросов», — отметил Пристайко.
Замглавы администрации напомнил, что предыдущий украинский лидер Петр Порошенко беседовал с Путиным по телефону.