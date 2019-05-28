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На Украине рассказали о срочной отмене операции по «деоккупации» Крыма 

Lenta.ru 32 минуты назад
Фото: ТАСС
Первого марта 2014 года Вооруженные силы Украины начали операцию по разблокированию Крыма, однако по приказу властей прекратили ее в тот же день. Об этом на брифинге сообщил бывший начальник Генерального штаба ВСУ Владимир Замана, передает УНИАН.
«Личный состав был загружен в самолеты, которые дошли до морского побережья континентальной Украины, а после этого пилоты получили приказ развернуться назад и вернуться на аэродромы базирования. И на этом все закончилось», — сказал он.
Замана пояснил, что об отмене операции ему рассказывали должностные лица — официальных документов он не видел.
Генерал-полковник Владимир Замана с 2012-го по 2014 год занимал должность начальника Генштаба ВСУ. После смены власти в феврале 2014 года он был назначен уполномоченным Верховной Рады по контролю за деятельностью министерства обороны.
1 марта 2014 года президент России Владимир Путин обратился к Совету Федерации за разрешением об использовании Вооруженных сил страны на территории Украины. В обращении говорилось, что это сделано в связи с угрозой жизни российских граждан и военнослужащих, дислоцирующихся в Крыму в соответствии с международным договором. Сенаторы допустили ввод войск на полуостров.
В тот же день украинская армия была приведена в полную боевую готовность. Тогдашний исполняющий обязанности президента Украины Александр Турчинов заявил, что на случай прямой военной агрессии со стороны Москвы разработан подробный план действий.
16 марта в Крыму прошел референдум, подавляющее число участников которого проголосовало за вхождение республики в состав России. Украина, Евросоюз, США и другие страны не признают итоги голосования. Москва настаивает на том, что процедура проходила в соответствии с нормами международного права.
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Комментарии9
Украина , Армия , В мире , Войска , Александр Турчинов , Владимир Путин , Министерство обороны , Генштаб , ЕС , Совет Федерации , Верховная Рада , УНИАН , Республика Крым
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