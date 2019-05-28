Нарушает закон: К Зеленскому обратились с требованием

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Нарушает украинский закон: Зеленского попросили не говорить по-русски 

Рамблер + ещё 4 52 минуты назад
Депутаты Львовской областной администрации потребовали от президента Украины Владимир Зеленского разговаривать на украинском языке, передает ТАСС.
Депутаты опубликовали обращение на сайте администрации, в котором указали, что во время публичных выступлений президент нарушает украинский закон о государственном языке, и попросили его говорить на украинском.
Власти Львовской области посоветовали «президенту воюющего государства» полностью исключить русский язык из употребления на публике.
Владимир Зеленский родом из Кривого Рога, который считается русскоговорящим городом. В инаугурационной речи Зеленский дважды переходил с украинского на русский язык.
Украина , Видео , В мире , Владимир Зеленский , ИТАР-ТАСС , Владимир
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