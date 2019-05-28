Нарушает закон: К Зеленскому обратились с требованием

Нарушает украинский закон: Зеленского попросили не говорить по-русски

Депутаты Львовской областной администрации потребовали от президента Украины Владимир Зеленского разговаривать на украинском языке, передает ТАСС.

Депутаты опубликовали обращение на сайте администрации, в котором указали, что во время публичных выступлений президент нарушает украинский закон о государственном языке, и попросили его говорить на украинском.

Власти Львовской области посоветовали «президенту воюющего государства» полностью исключить русский язык из употребления на публике.