Нарушает закон: К Зеленскому обратились с требованием

Депутаты Львовской областной администрации потребовали от президента Украины Владимир Зеленского разговаривать на украинском языке, передает ТАСС.
Депутаты опубликовали обращение на сайте администрации, в котором указали, что во время публичных выступлений президент нарушает украинский закон о государственном языке, и попросили его говорить на украинском.
Власти Львовской области посоветовали «президенту воюющего государства» полностью исключить русский язык из употребления на публике.
Владимир Зеленский родом из Кривого Рога, который считается русскоговорящим городом. В инаугурационной речи Зеленский дважды переходил с украинского на русский язык.