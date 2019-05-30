Ляшко: Саакашвили на Украине ждет тюрьма

Вернувшегося Саакашвили ждет судьба тюрьма. Громкими прогнозами со зрителями украинского телевидения поделился радикал Олег Ляшко

То, как бывшего губернатора встречали в аэропорту Киева , напомнило ему триумфальное возвращение в страну Надежды Савченко , которая стала критиковать власть, а после задержания СБУ оказалась за решеткой.

"Через полгода он и Зеленского будет называть барыгой, возглавляющим барыжный режим. Это известная история. Порошенко привез Саакашвили, натравил его на Яценюка, тот сбил правительство Яценюка, а потом накинулся на самого Порошенко", — сказал Ляшко.

Интернет на возвращение Саакашвили отреагировал с юмором. Пользователи пишут, что цирк собирается и советуют политику лететь обратно. Журналист Виталий Третьяков высказывается более жестко: после сцены в аэропорту решил, что психиатрия в большом долгу перед человечеством. Александру Коцу происходящее напомнило атмосферу съемочной площадку Кустурицы.

Сам Саакашвили, которому решением нового президента украинский паспорт вернули досрочно, не устает рассыпаться в комплиментах Зеленскому и переменам, которые происходят на Украине.

Сразу после прилёта в Киев заявил, что в стране произошла "электоральная революция". Триумфальное возвращение с караваями и гимном транслировали в соцсети. Бывший губернатор тут же сообщил о своих планах: будет помогать новой власти, создавать "площадки новых идей", а вот на посты при этом не претендует. Отметил, вот теперь-то Незалежная точно догонит и перегонит Польшу, Германию и Францию.