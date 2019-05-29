Горловская инициатива: станет ли Донбасс снова частью Украины

В ДНР продолжает набирать обороты скандальная ситуация, связанная со стартовавшей 13 мая в Горловке акцией «Зеленский, признай народ Донбасса!». Инициатором обращения к украинскому президенту стала школьница из Горловки Евгения Тартичная. По сути дела, требования, изложенные в видеоролике, полностью рифмуются с Минскими соглашениями

Нового президента Украины просят остановить боевые действия, предоставить народным республикам экономическую и языковую автономию, право иметь собственные вооруженные силы, амнистию для всех участников конфликта, договорные отношения с Россией и Украиной, убрать блок-посты, начать выплачивать людям заработанные ими пенсии, снять блокаду Донбасса, привлечь к уголовной ответственности чиновников и политиков из ушедшего эшелона, причастных к развязыванию войны.

На сайте, где опубликовано обращение, в массовом порядке появилось множество гневных и даже злобных откликов. Граждане республик не поняли, почему они должны просить у Киева автономии, помилования и всего остального, если в течение пяти лет пролиты реки крови за собственные суверенитет и независимость. С самого начала войны их убеждали в том, что дороги ЛДНР уже никогда не пересекутся с Украиной, а выходит, что готовится почва для создания единого, пусть даже и конфедеративного украинского государства. Надо сказать, что составители послания вынесли в самое начало перечня требований лозунг о том, что выбор Донбасса о возвращении в Россию неизменен. Но гневным комментаторам показалась, что это всего лишь формула прикрытия, под защитой которой республики постараются снова вернуть Украине.

На самом деле, все это очень старая история. По сути дела речь идет о том, были ли в свое время Минские соглашения предательством интересов граждан республик или же они составлялись таким образом, чтобы изменить систему вещей в националистической Украине. Так вот, выполнение соглашений — а именно этого требуют инициаторы акции в Горловке — полностью меняет структуру и идеологию украинского государства, поскольку на самом деле речь идет не об объединении, а о разграничении. Автономия — это не унитарная государственность, а конфедеративная. Если Донбасс получает особый статус, то равные права должны быть в обязательном порядке предоставлены и другим украинским регионам. Право пользоваться русским языком во всех сферах жизни — это обязательная отмена нацистских законов об образовании и государственном языке. Собственные вооруженные силы — гарантия невмешательства на любом уровне во внутренние дела республик.

«Нам не нужно их прощение», — такими примерно комментариями снабдили местные жители требование об амнистии. Но если разбираться детально, то по большому счету речь идет о снятии статуса подозреваемых в совершении преступления с тех граждан ЛДНР, которые либо с оружием в руках защищали родную землю, либо работали в органах государственной власти. Какие возможности выполнение всех пунктов обращения дает жителям республик? Прежде всего признанные документы, с которыми можно беспрепятственно перемещаться по миру, не рискуя быть экстрадированными на Украину. Кроме того, и горловская инициатива и Минские соглашения нацелены на переформатирование украинского государства, о чем я уже сказал. Если Владимир Зеленский откликнулся бы — что теоретически возможно, но маловероятно — он стал бы президентом нормальной, дружественной по отношению к России страны, обеспечивающей в полном объеме права всех граждан, а не только тех, кто живет за пределами Донбасса.

Я лично не верю в то, что Зеленский может пойти предложенным путем, о чем говорят его заявления. Он уже отказался от предоставления Донецку и Луганску особого статуса, переговоров с Россией, боевые действия возобновились с новой силой почти сразу после инаугурации. Но важно то, что гарантированные, на мой взгляд, отказ от выполнения Минска и отсутствие реакции на горловскую акцию, дают и республикам, России дополнительные аргументы в рамках Нормандского процесса и минских переговоров. Указывая на то, что и новая украинская власть не желает выполнять завизированный Советом Безопасности ООН договор, Москва усиливает свои позиции и вынуждает двух других гарантов Францию и Германию — предпринимать какие-то действия по принуждению Украины к миру.

Так что по сути дела, ни о каком «сливе» речь не идет. Происходящее — это сознательная и точно просчитанная актуализация Минска, указание на то, что ни один из пунктов соглашения, вернее, комплекса мер, не выполнен предшественником Зеленского, а теперь уже и новый президент намерен игнорировать договор с высоким международным статусом. Ни в какую Украину никто никого не тянет. Просто миру стоит вновь напомнить, что Украина является клятвопреступником.