Видео поездки Зеленского в Донбасс попало в Сеть

Опубликовано видео поездки Зеленского в Донбасс

Команда президента Украины Владимира Зеленского опубликовала в Facebook видео поездки главы государства в Донбасс.

Накануне глава государства впервые посетил Донбасс после победы на выборах, где осмотрел позиции ВСУ и условия содержания военнослужащих на подконтрольной Киеву территории.

Как отмечается в описании видео, Зеленский побывал в Станице Луганской и поселке Счастье, а также на передовой, в частности, на посту наблюдения и блиндажах ВСУ на расстоянии 400 метров от позиций ЛНР.

Зеленский вместе с главнокомандующим ВСУ и главой украинского Генштаба Русланом Хомчаком также выслушал доклад командующего ООС генерал-лейтенанта Александра Сырского.

Зеленский неоднократно отмечал, что основной его задачей в качестве президента является прекращения боевых действий в Донбассе.