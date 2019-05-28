Видео поездки Зеленского в Донбасс попало в Сеть

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Опубликовано видео поездки Зеленского в Донбасс 

РИА Новости 38 минут назад
Команда президента Украины Владимира Зеленского опубликовала в Facebook видео поездки главы государства в Донбасс.
Накануне глава государства впервые посетил Донбасс после победы на выборах, где осмотрел позиции ВСУ и условия содержания военнослужащих на подконтрольной Киеву территории.
Как отмечается в описании видео, Зеленский побывал в Станице Луганской и поселке Счастье, а также на передовой, в частности, на посту наблюдения и блиндажах ВСУ на расстоянии 400 метров от позиций ЛНР.
Зеленский вместе с главнокомандующим ВСУ и главой украинского Генштаба Русланом Хомчаком также выслушал доклад командующего ООС генерал-лейтенанта Александра Сырского.
Зеленский неоднократно отмечал, что основной его задачей в качестве президента является прекращения боевых действий в Донбассе.
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