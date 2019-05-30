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Киев окончательно запретил Украинскую православную церковь 

Газета.Ru + ещё 8 20 минут назад
Фото: РИА Новости
Глава православной церкви Украины (ПЦУ) Епифаний подписал указ, в котором подчеркивается, что деятельность Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП) является незаконной. Об этом сообщает УНИАН.
В документе говорится, что любые письменные распоряжения, выданные от имени УПЦ КП после 30 января 2019 года, не имеют никакой силы. В указе это объясняется тем, что УПЦ КП согласилась полностью войти в состав созданной в прошлом году ПЦУ.
Ранее глава УПЦ КП Филарет захотел вернуться в прошлое и не соглашаться на томос об автокефалии церкви на Украине.
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Украина , В мире , раскол церкви , РПЦ , Киев
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