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Православная церковь Украины объявила создавшего ее раскольника вне закона 

Lenta.ru + ещё 3 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Православная церковь Украины (ПЦУ) признала незаконными все указы Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП), выпущенные после обретения автокефалии. Соответствующий указ митрополита Епифания опубликован на сайте религиозной организации.
В указе Епифаний напоминает, что УПЦ КП перестала существовать после Объединительного собора 15 декабря 2018 года, на котором раскольнические церкви Украины объединились в новую структуру, и стала Киевской митрополией ПЦУ. Перерегистрация официально завершилась 30 января 2019-го.
Согласно постановлению синода ПЦУ, бывший глава УПЦ КП, почетный патриарх Филарет должен был руководить Киевской епархией. Однако он продолжал издавать указы от имени несуществующей раскольнической церкви. Епифаний постановил аннулировать их «в связи с обнародованием от имени руководства религиозного объединения УПЦ КП, которое прекратило свою деятельность, не действующих документов, которые вносят смуту в среду клира города Киева, во избежание дальнейших нарушений канонов и Устава Церкви».
24 мая Епифаний сообщил, что синод ПЦУ не смог убедить Филарета, что его церкви больше не существует, поскольку УПЦ КП легла в основу новой Почетный патриарх единственный из присутствующих отказался присягнуть на верность уставу.
Раннее некоторые клирики ПЦУ заявили, что нынешний статус Филарета не соответствует договоренностям с Вселенским патриархом. Кроме того, их не устроили и другие условия томоса об автокефалии, которые с ними не обсудили предварительно.
ПЦУ была создана из преимущественно раскольнических церквей 15 декабря 2018 года на Объединительном соборе, организованном патриархом Варфоломеем и бывшим президентом Украины Петром Порошенко. Главным сторонником разрыва с Русской православной церковью и создания своей религиозной организации в стране выступал Филарет. Митрополит Епифаний, возглавивший ПЦУ, являлся его ставленником.
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Комментарии
Украина , В мире , Петр Порошенко , РПЦ
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