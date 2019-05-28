Переименуют ли на Украине русский язык

Русский язык вовсе не является «собственностью России », громко заявляют на Украине . На первый взгляд, идея выглядит вполне себе компромиссной — живущим на Украине русским разрешить говорить на родном языке, но только дать ему украинское название. Однако реализовать ее мешает особое отношение киевских властей к украинской истории.

«У них [т.е. у россиян — Авт.] будет паника», — грозит в facebook заместитель городского головы города Днепр Михаил Лысенко . Для этого, а также чтобы «…тотально потроллить Мордор» он предлагает переименовать русский язык в сичеславский или в восточно-украинский.

Для человека, не имеющего пагубной привычки тщательно следить за новостями c Украины, сейчас прозвучало немало непонятных слов. Поэтому для начала — краткий ликбез.

Днепр в данном случае, — это Днепропетровск . Город был в честь большевика Григория Петровского, и в постмайданной Украине в 2016 году переименован. Почему именно в Сичеславский язык? Переименовать Днепропетровскую область в Днепровскую патриотам показалось мало, решили назвать Сичеславской: в память о событиях 100-летней давности и тогдашних приступах переименований. Правда пока дело пока погрязло в судах, да и Бог с ним.

Ну и к главному конечно: зачем вообще переименовывать? Тут интереснее и глубже.

Надо присвоить!

За последнее время похожие предложения звучали на Украине неоднократно, и даже обсуждались в российской прессе.

Например системно изложил свой взгляд на этот вопрос продюсер украинской службы «Би-би-си» и телеведущий Андрей Куликов в интервью для «Новой газеты» в конце марта: «…мы все должны сказать: «Это наш русский язык». Это не русский язык, который мы заимствовали у России, а это часть нашей культуры. И он другой, кстати, чем в России…И нам надо присвоить себе его и сказать, что он тоже часть нашей общей украинской культуры» Причём эту точку зрения он отстаивает достаточно давно, последовательно излагая её в интервью и украинским, и даже белорусским СМИ на протяжении последних лет.

Не только он конечно же. Среди русскоязычных украинских националистов эта идея обсуждается уже лет 10 как минимум.

Звучит конечно дико, мол, как это — присвоить? Но это лишь поначалу. Достаточно вспомнить, что похожим образом существуют британский и американский варианты английского языка. И это лишь наиболее известный пример, поскольку собственные и достаточно непохожие друг на друга варианты английского сложились в Индии, Австралии, Ирландии, Канаде, Африке и это уже успело стать поводом для массы шуток. Не говоря уж о том, что в самом британском варианте этого языка есть нормативная и консервативная нормативная версии, хотя столица использует в основном Лондонскую мультикультурную версию.

Правда, возвращаясь обратно к Украине, следует признать, что такие предложения практически не выходят за пределы экспертного сообщества — такие себе салонные беседы. И ведутся эти беседы на фоне как раз обратного процесса — постоянного сужения ареала применения русского языка.

Тот же Пётр Порошенко успел подписать очередной ограничительный закон уже в последние дни своего президентства: долю эфира на ТВ для русского языка сократили до 10%, украинизация добралась даже до интернета — по умолчанию будет грузиться украиноязычная версия сайтов, а её наличие в зоне.ua станет обязательным. Закон фактически ставит крест на русскоязычных СМИ — дублирующий тираж на украинском языке должен печататься в таком же количестве.

В общем, пока одни энтузиасты строят планы присвоения русского языка, другие делают всё возможное, чтобы максимально запретить его воспроизводство. По крайней мере, на Украине.

Умные варвары

Любопытно, что примеры похожего присвоения истории — а значит, в какой-то мере и языка — известны. В V веке нашей эры перестала существовать Западная римская империя. Но созданные ею формы государственности, законы — всё это никуда не девалось. А было бережно взято и использовано государствами, оформившимися на её развалинах. Скажем, Аларих II в качестве правовой базы вестготского королевства принял т.н. «Римский кодекс вестготов». Римский — потому что это и были законы Римской империи, у Алариха лишь сократили и отбросили то, что им было не нужно. Но кодекс они назвали именно Римским. Такие вот практичные варвары.

Одна из причин, по которой вестготы пошли на такой шаг — правовая путаница. К тому времени королевство существовало уже сотню лет и на его территории жили вестготы и римляне. Их правовой статус не совпадал: римляне — граждане, вестготы — т.н. союзники Рима. Но это работало, пока империя существовала. А потом оказалось, что есть граждане несуществующей империи и вестготы, считавшиеся как бы приживалами — в своём же собственном королевстве.

Долго так продолжаться не могло и над решением тоже долго не думали: взяли готовые римские законы и всех уравняли. Более 1500 лет назад. И сделали это вестготы, считавшиеся по римским понятиям варварами.

Почему украинцы — не вестготы

Отсюда возникает вопрос: почему примерно то же самое не могут сделать спустя 1,5 тыс. лет назад украинцы? И, даже если заговаривают об этом, почему обязательно нужно переназвать русский язык сичеславским?

Вестготы были простые ребята и нормально относились к тому, что у них нет многолетней истории, эпоса и прочих древностей. Украинцы так не могут, их фактически прерванная (после взятия Батыем Киева в 1240 году) история не даёт им покоя. Вынуждая выискивать мифические 600-летние Хаджибеи как предков основанной только в конце XVIII века Одессы.

Сичеслав по сути из той же оперы, хотя Екатеринослав (будущий Днепр-Днепропетровск) строился фактически в голой степи, как и вся остальная Новороссия.

Но принять это, а также «присвоить» русский язык (пускай даже в виде украинского русского) означало бы для Украины необходимость принять и общую с Россией историю. Причём не в «оккупационной» версии, а в той, где украинцы бок о бок с русскими закладывали новые города, дрались с одними врагами и жили в одном государстве. А признать такое для нынешней власти невозможно: 5 последних лет прошли в попытках неудачного копирования III Рейха.

Поэтому, несмотря на очевидную компромиссность такого решения для всех заинтересованных сторон (русского населения Украины и Украины, которая никак не поймёт, что же с ними делать), никакого присвоения не будет. Будет только периодический жалкий цирк от чинуш вроде Михаила Лысенко: «Охохо, сейчас назовём русский язык сичеславским — пусть у Мордора будет паника».