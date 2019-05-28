Провокационный шаг. США против выдачи паспортов в ДНР

Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Госдеп считает «чрезвычайно провокационным» решение РФ выдавать паспорта жителям Донбасса 

ТАСС + ещё 1 31 минуту назад
Госдепартамент считает "чрезвычайно провокационным шагом" решение российских властей упростить процесс получения гражданства жителями провозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Об этом сообщил во вторник спецпредставитель США по Украине Курт Волкер.
"Со стороны России это был чрезвычайно провокационный шаг — выйти и заявить: "Мы выдаем российские паспорта гражданам другой страны". Так было сказано. Я не думаю, что украинцы поспешат получить эти паспорта", — утверждал дипломат, чей аппарат входит в структуру Госдепартамента.
По его словам, США будут рассматривать вопрос о возможности "идентифицировать и не признавать эти паспорта, как и в случае с паспортами, выданными в Крыму".
Ранее директор Департамента информации и печати МИД России Мария Захарова заявила, что решение об упрощении процедуры выдачи российских паспортов жителям ДНР и ЛНР принято в связи с отсутствием перспектив улучшения их положения. По ее словам, в основу принятия упомянутого решения легли в первую очередь "гуманитарные основания", а именно — полное отсутствие перспектив улучшения ситуации в зоне конфликта. В этой связи дипломат обратила внимание на постоянное нарушение Киевом режима перемирия, социально-экономическую блокаду Донбасса и систематическое ущемление украинскими властями основных гражданских прав и свобод жителей региона, которые де-факто уже стали лицами без гражданства.
ТАСС: последние новости
СМИ: Зеленский намерен нанести визит в Брюссель 4 июня СМИ: в Киеве починили треснувший стеклянный пешеходный мост Биография секретаря СНБО Украины Александра Данилюка
Комментарии5
Украина , Видео , В мире , Конфликты , Политика , Выдача паспортов в Донбассе , Мария Захарова , МИД , Госдеп США
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Новый скандал: Итоги «Евровидения» требуют пересмотреть31
Режиссер Лунгин попал в больницу4
Возможен разрыв отношений? Посла Испании вызвали в МИД143
Не справляется: Меркель разочаровалась в преемнице8
Нарушает закон: К Зеленскому обратились с требованием16
Видео
02:51
Режиссер Лунгин попал в больницу
Общество
03:58
Провокационный шаг. США против выдачи паспортов в ДНР
Украина В мире
08:08
Сербия направила к Косово авиацию и бронетехнику
В мире Армия
01:01
Нарушает закон: К Зеленскому обратились с требованием
Украина В мире
00:42
Возможен разрыв отношений? Посла Испании вызвали в МИД
Политика
08:07
Президент Косова объяснил задержание россиянина
В мире
02:58
Новый скандал: Итоги «Евровидения» требуют пересмотреть
Шоу-бизнес
02:13
Россия потребовала объяснений от Китая
Политика
08:08
Косово смогло поставить Сербию на колени
В мире Европа
03:05
На «мосту Кличко» обнаружили новую проблему
В мире Украина
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение