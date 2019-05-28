Провокационный шаг. США против выдачи паспортов в ДНР

Госдеп считает «чрезвычайно провокационным» решение РФ выдавать паспорта жителям Донбасса

Госдепартамент считает "чрезвычайно провокационным шагом" решение российских властей упростить процесс получения гражданства жителями провозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Об этом сообщил во вторник спецпредставитель США по Украине Курт Волкер.

"Со стороны России это был чрезвычайно провокационный шаг — выйти и заявить: "Мы выдаем российские паспорта гражданам другой страны". Так было сказано. Я не думаю, что украинцы поспешат получить эти паспорта", — утверждал дипломат, чей аппарат входит в структуру Госдепартамента.

По его словам, США будут рассматривать вопрос о возможности "идентифицировать и не признавать эти паспорта, как и в случае с паспортами, выданными в Крыму".