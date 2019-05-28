Провокационный шаг. США против выдачи паспортов в ДНР

«Чрезвычайно провокационный шаг»: США могут не признать паспорта РФ в Донбассе

CША рассмотрят возможность «идентифицировать и не признавать» российские паспорта, выданные жителям неподконтрольных Киеву территорий Донецкой и Луганской областей.

Волкер назвал «чрезвычайно провокационным шагом» решение России упростить выдачу российских паспортов жителям Донбасса и выразил сомнение, что «украинцы» захотят воспользоваться этой опцией.

29 марта 2019 года в России вступил в силу закон, предоставивший президенту РФ полномочия своим указом в гуманитарных целях определять категории иностранных граждан, которые могут претендовать на получение российского гражданства по упрощенной схеме.