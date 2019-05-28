Провокационный шаг. США против выдачи паспортов в ДНР

CША рассмотрят возможность «идентифицировать и не признавать» российские паспорта, выданные жителям неподконтрольных Киеву территорий Донецкой и Луганской областей.
Об этом заявил спецпредставитель США по Украине Курт Волкер, передает ТАСС.
Волкер назвал «чрезвычайно провокационным шагом» решение России упростить выдачу российских паспортов жителям Донбасса и выразил сомнение, что «украинцы» захотят воспользоваться этой опцией.
29 марта 2019 года в России вступил в силу закон, предоставивший президенту РФ полномочия своим указом в гуманитарных целях определять категории иностранных граждан, которые могут претендовать на получение российского гражданства по упрощенной схеме.
24 апреля Владимир Путин подписал указ об упрощении процедуры получения российских паспортов для жителей ДНР и ЛНР.