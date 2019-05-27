Зеленский обвинил депутатов в уничтожении легитимности Рады

Депутаты Верховной рады Украины оказались перед сложным выбором. Вступивший в должность президент страны Владимир Зеленский оставил им чуть более двух месяцев до новых выборов. При этом в сегодняшнем заявлении президент призвал депутатов не использовать трибуну парламента для своего пиара. Как вести предвыборную кампанию действующим депутатам — непонятно.

На своей странице в Facebook Владимир Зеленский выпустил обращение к членам Верховной рады Украины. Он заявил, что деятельность старых партий «окончательно уничтожила легитимность» парламента.

Но для того, чтобы восстановить доверие перед обществом депутатам нужно начать выполнять свои прямые обязанности и принять «реформаторские законопроекты, которые были разработаны украинскими и западными специалистами».

«Они годами остаются без рассмотрения, хотя их ждут граждане и страна. Единственное — не надо их портить вашими традиционными коррупционными выходками», — подчеркнул он.

В конце президент Украины пояснил, что волноваться об организации избирательного процесса депутатам беспокоиться не стоит. Этим займется Центральная избирательная комиссия

Указ о роспуске Верховной рады Украины и назначения внеочередных выборов на 21 июля вступил в силу в минувшую среду. Документ подписал вступивший в должность президента страны Владимир Зеленский.

Изначально выборы в Верховную раду планировали на осень 2019 года. Но во время своей инаугурации Владимир Зеленский объявил, что распускает парламент. Он пояснил, что украинцы перестали доверять избранному парламенту. К предстоящим выборам начала готовится партия президента «Слуга народа». Ее руководителем стал советник президента Украины по политическим вопросам Дмитрий Разумков.