Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Зеленскому предложили выгнать Супрун из Минздрава 

News.ru 41 минуту назад
Фото: globallookpress.com
Президент Украины Владимир Зеленский должен отстранить от должности и.о. главы здравоохранения Ульяну Супрун. Такое мнение высказал глава партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович.
Нардеп очень резко выразился в адрес министра, которая, по его ловам, оставила страну без медицинской помощи. Тем более, что Супрун сама обещала уйти в случае победы Зеленского, заявил депутат в эфире телеканала «112 Украина».
Никуда они не уедут, потому что они присосались к нашей стране как пиявки…То, что они сотворили с этой медицинской реформой и еще продолжают развивать это — безусловно, будет этому оценка в больших томах уголовных дел, — резюмировал Рабинович.
Партийный лидер добавил, что всё-таки тешится надеждой, что «этих людей» отстранят от власти, а также будут «подведены итоги тому, что они делают».
Мы остались с вами без правовой и медицинской помощи, без лекарств, с какой-то Супрун во главе, которая оказывается, ещё и уезжать не хочет и обижается, что её опять не выдвигают в новое правительство, — сказал политик.
Ранее News.ru сообщал, что исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун может выполнять свои прямые обязанности, несмотря на ограничения, наложенные Верховной радой. 5 февраля суд частично удовлетворил иск депутата Рады Игоря Мосийчука, который обвинил Супрун в некомпетентности, сославшись на наличие у неё паспорта США.
News.ru: последние новости
Гройсман не будет объединяться с Порошенко Кличко рассказал подробности о разрушении стеклянного моста Киевлян обидел «запах шаурмы» в поздравлении Зеленского
Комментарии
Украина , В мире , Вадим Рабинович , Владимир Зеленский , Минздрав РФ , Верховная Рада
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Ле Пен взяла реванш: от Макрона требуют перевыборов29
F-35A США в «режиме зверя» заметили вблизи Ирана
«Мы просто разные»: Гройсман отказал Порошенко103
Максакова сделала неожиданное заявление об убийстве мужа
Треснувший мост в Киеве разозлил Кличко409
Видео
00:19
Какая вульгарность. В Сети возмутились танцем Лободы
Шоу-бизнес
03:26
Зеленскому предложили новых «кандидатов» в украинцы
Политика В мире
00:54
В Сети сообщили о рождении дочери Лазарева
Шоу-бизнес
04:21
Зеленский отреагировал на задержание протестующих против него
В мире Украина
03:07
Фильм «Т-34» обвинили в оскорблении чувств верующих
Общество
03:37
Им плевать на репутацию. Порошенко может лишиться всего
В мире Украина
00:57
Зеленскому напомнили о палатках, унитазах и трусах
Украина В мире
03:37
МИД ответил на угрозу ввести «гамбургские» санкции
Политика
03:36
В России ответили на угрозу «гамбургских» санкций
Политика
03:46
Зеленский поставил Москве условие для переговоров
Украина В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение