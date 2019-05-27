Зеленскому предложили выгнать Супрун из Минздрава

Нардеп очень резко выразился в адрес министра, которая, по его ловам, оставила страну без медицинской помощи. Тем более, что Супрун сама обещала уйти в случае победы Зеленского, заявил депутат в эфире телеканала «112 Украина».

Никуда они не уедут, потому что они присосались к нашей стране как пиявки…То, что они сотворили с этой медицинской реформой и еще продолжают развивать это — безусловно, будет этому оценка в больших томах уголовных дел, — резюмировал Рабинович.

Партийный лидер добавил, что всё-таки тешится надеждой, что «этих людей» отстранят от власти, а также будут «подведены итоги тому, что они делают».

Мы остались с вами без правовой и медицинской помощи, без лекарств, с какой-то Супрун во главе, которая оказывается, ещё и уезжать не хочет и обижается, что её опять не выдвигают в новое правительство, — сказал политик.