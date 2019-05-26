Прослужил сутки: в Киеве треснул новый стеклянный мост

Киевский мэр Виталий Кличко обратился в управление столичной полиции с требованием найти виновных в акте вандализма.

В Киеве пошел трещинами стеклянный пешеходно-велосипедный мост, который накануне днем торжественно открыл мэр столицы Украины Виталий Кличко.

Доподлинно неизвестно, что стало причиной столь скорого выхода из строя инженерного сооружения.

По словам некоторых очевидцев, по стеклянным блокам моста «активно прыгала группа неизвестных».

По другой версии, в мост могли стрелять.

«Сказать, что я зол, — это ничего не сказать! Я знаю, что есть много недоброжелателей того, что в Киеве происходят позитивные изменения, такие диверсии — это криминал и на это будет дан жесткий ответ. Обратился в правоохранительные органы с требованием срочно выяснить причины и дать правовую оценку случившемуся», — написал киевский градоначальник на своей странице в Facebook.

Сейчас сотрудники полиции охраняют мост от любопытных.

Не выдержавшие нагрузки секции огородили специальной лентой, за периметром которой находятся только технические эксперты и следователи.

По оценкам украинской прессы, стоимость возведения стеклянного моста обошлась украинской казне в 260 миллионов гривен, что примерно равняется сумме в 630 миллионов рублей.