«Это не настоящий Киев»: украинцы не оценили поздравление Зеленского в Сети

Жителям Киева не очень понравилось поздравление президента Украины Владимира Зеленского с Днем города.

Политик написал в Facebook теплые и неформальные слова о городе, в котором живет больше 15 лет:

«Я переехал в Киев в 2003 году. По себе знаю, что в столице особые отношения с теми, кто приехал ее покорять. Это гордый и строгий город».

Политик также написал об отличительных чертах Киева, и это понравилось не всем: «Запах цветущих лип и шаурмы возле метро». Шаурма не вписалась в представления киевлян о своем городе.

«Город каштанов и соборов, город счастья и печали, город революций свободы и побед! Ша-ур-ма?!», «Шаурма, квартал … это вы серьезно? Хотя чему удивляться, на большее вы не способны!» — написали в сети.

Некоторые даже попытались разъяснить президенту, какими лично им видятся символы любимого города: «Крещатик, киевские каштаны, невероятные днепровские кручи, Днепр, Киевский торт, о котором знает весь мир, Владимирская горка, Андреевский спуск, София Киевская это настоящий Киев, а не шаурма».