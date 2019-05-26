Зеленский пообещал сделать Украину «базой для покорения мира»

Президент Украины Владимир Зеленский вспомнил о дне рождения авиаконструктора Игоря Сикорского . Политик выразил уверенность, что инженер вдохновит изобретателей со всей страны. Со своей стороны он пообещал сделать всё, чтобы государство стало для гениев «базой для покорения мира».

По его словам, о юбилее столь важного человека забывать нельзя.

Уверен, что Сикорский всегда будет вдохновлять новых украинских изобретателей не только в Киевской политехнике (Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского. — News.ru), которая носит его имя, но и по всей Украине, которая ежегодно обогащает мир новыми талантами, — написал украинский лидер в своём Facebook.

Он отметил, что постарается открыть гражданам путь к реализации инициатив на своей родине.

Ранее, как писал News.ru, Зеленский заявил, что освобождение задержанных в Керченском проливе моряков может способствовать разморозке переговоров с Россией. Такие действия Москвы станут сигналом о реальной готовности к прекращению конфликта, считает он.