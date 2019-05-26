Президент Украины Владимир Зеленский вспомнил о дне рождения авиаконструктора Игоря Сикорского. Политик выразил уверенность, что инженер вдохновит изобретателей со всей страны. Со своей стороны он пообещал сделать всё, чтобы государство стало для гениев «базой для покорения мира».
По его словам, о юбилее столь важного человека забывать нельзя.
Уверен, что Сикорский всегда будет вдохновлять новых украинских изобретателей не только в Киевской политехнике (Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского. — News.ru), которая носит его имя, но и по всей Украине, которая ежегодно обогащает мир новыми талантами, — написал украинский лидер в своём Facebook.
Он отметил, что постарается открыть гражданам путь к реализации инициатив на своей родине.
Ранее, как писал News.ru, Зеленский заявил, что освобождение задержанных в Керченском проливе моряков может способствовать разморозке переговоров с Россией. Такие действия Москвы станут сигналом о реальной готовности к прекращению конфликта, считает он.