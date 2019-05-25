Украина устала от старой Рады

Наши соседи смело экспериментируют с формой и содержанием. Свой отчет генпрокурор Луценко разместил в Facebook. В кадре — без пиджака. Вместо сухих докладов — яркие образы. Украина в представлении Луценко — корабль с пробитым корпусом.

"У нас есть колоссальные дырки в бортах корабля, через которые вода снова и снова заливает его. Нужно закрывать коррупционеров, но главное — закрыть источники коррупции", — уверен Луценко.

Луценко в кадре — стоя. Тем более что кресло шатается после слов Зеленского о неизбежности смены генпрокурора. И весь политический бомонд замер в ожидании новых выборов в Раду. ЦИК тоже замер — ждет решения Конституционного суда по указу Зеленского о роспуске Рады.

Партия Зеленского называется "Слуга народа", как сериал, хотя сейчас уже не поймешь, где забавнее. Но пока у Зеленского с избирателем — "медовый месяц" и, согласно опроса, почти 43%. Около 10% может набрать "Оппозиционная платформа — за жизнь".

"Я приветствую перевыборы. Считаю, что каждый день нахождения остатков правящего большинства в парламенте в таком виде — это проблема для страны", — отметил Юрий Бойко, депутат Рады.

Cкромнее цифры у сторонников Порошенко и Тимошенко. Где-то в конце партия музыканта Святослава Вакарчука . Естественно, бьется Ляшко.

Понятно, почему от такой Рады, кроме нее самой, устали все. В частности, ее обвиняют в том, что убийства мирных граждан на юго-востоке продолжались с одобрения многих парламентариев, а к солдатам относились, как к пушечному мясу.

"Правильно, что распустили Верховную Раду. Только 20 из 422 депутатов захотели перечитать причину по Иловайску", — сказал главный венный прокурор Украины Анатолий Матиос.

Но пока не распустили. В обществе — особенно в армии — от бесконечного конфликта — раздражение и усталость.

Именно разрешение конфликта на юго-востоке новый президент назвал первоочередной задачей, став удобной мишенью для тех, кто теперь обвиняет его самого в будущей капитуляции.

На Украине — битва петиций. Зарегистрировали петицию об отставке Зеленского и петицию против петиции об отставке.

Все сильнее давление и на бывшего президента: Порошенко вызовут на допрос по делу о коррупции в компании "Центрэнерго". Звучат обвинения в отмывании средств. Дело возбудили и из-за событий в Керченском проливе.

А пока новый президент Зеленский вместе с главой Нацбанка Украины обсуждает сотрудничество с МВФ . Главный банкир страны сообщает об этом в Twitter, окружение Зеленского делает заявления на грани крамолы: разорвать связи с Россией невозможно.

"Украинские товары продолжают продаваться в Россию, за что страна получает экспортную выручку. Мы живем в глобальном мире. И остановить одновременно экономические отношения нереально", — заявил Андрей Герус, представитель президента Украины в правительстве.

Естественно, вспомнили о России и те, кто неплохо на нас зарабатывал, пусть и во времена Юлии Тимошенко

"Мы Россию не поменяем. Самое умное не кричать на них, не оскорблять и ничего не делать, а самое главное — выстроить такую систему отношений, где умеют слышать и слушать, и заставить себя уважать", — считает предприниматель Евгений Червоненко.