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Зеленский назвал авиаконструктора Сикорского «знаменитым украинцем» 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Президент Украины Владимир Зеленский назвал русского авиаконструктора Игоря Сикорского "знаменитым украинцем".
"Ровно 130 лет назад в Киеве родился "отец вертолетов" — знаменитый украинец Игорь Сикорский. Он является блестящим примером инноватора. Уверен, что Сикорский всегда будет вдохновлять новых украинских изобретателей не только в Киевской политехнике (Киевский политехнический институт. — прим. ред.), которая носит его имя, но и по всей Украине, которая ежегодно обогащает мир новыми талантами", — написал президент в фейсбуке.
При этом Зеленский пообещал сделать все, чтобы открыть способным украинцам дорогу к реализации своих инициатив у себя на родине.
"Чтобы именно Украина стала для наших гениев базой для дальнейшего покорения мира", — заключил президент.
Это не первое подобное высказывание со стороны политиков на Украине, где Сикорского причисляют к "знаменитым украинцам". Так, экс-президент страны Петр Порошенко называл авиаконструктора "выдающимся украинцем, который навсегда изменил мир авиации". В свою очередь, глава правительства Владимир Гройсман причислял к изобретениями украинцев "первые модели Игоря Сикорского".
Игорь Сикорский — русский и американский авиаконструктор, ученый, изобретатель. Он родился в Российской империи, в городе Киев, в 1889 году. В 1918 году авиаконструктор выехал из России, с 1919 года проживал в США. Сикорский является создателем первых в мире: четырехмоторного самолета "Русский витязь", тяжелого четырехмоторного бомбардировщика и пассажирского самолета "Илья Муромец", серийного вертолета одновинтовой схемы. В эмиграции возглавлял толстовское и пушкинское общества, занимался философией и богословием, принимал участие в деятельности монархического движения.
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Комментарии2
Украина , В мире , Петр Порошенко , Владимир Зеленский , Игорь Сикорский , Владимир Гройсман
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