Зеленский все еще продолжает войну в Донбассе

Команда президента Владимира Зеленского до сих пор не приступила к урегулированию конфликта на юго-востоке Украины . Наблюдательная миссия ОБСЕ (СММ) зафиксировала многочисленные нарушения режима прекращения огня со стороны украинской армии на линии разграничения в Донбассе.

В отчете СММ говорится, что за минувшие сутки зарегистрировано больше обстрелов в Донецкой области и меньше — в Луганской. В общей сложности регион Донецка обстреливался 185 раз. Особенно сложная ситуация создалась в районе населенного пункта Горловка, находящегося под контролем ополченцев. Администрация города не имела возможности проводить ремонт разрушенной инфраструктуры. В Луганской области наблюдатели отметили существенное снижение противостояния. Там было зафиксировано только пять обстрелов.

Восстановить мир в Донбассе можно лишь при наличии политической воли и готовности к компромиссу, заявил лидер партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Юрий Бойко

"Если этого не произойдет, любые переговоры окажутся неэффективными. Не будет достигнута конечная цель — достижение мира, которого ждут люди", — особо отметил Бойко.

По словам политика, власти постоянно должны вести диалог с обществом, информировать, что делается для урегулирования конфликта. В этой связи должны быть наработаны определенные сценарии и дорожная карта переговоров заинтересованных сторон.