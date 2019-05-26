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Зеленский все еще продолжает войну в Донбассе 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Reuters
Команда президента Владимира Зеленского до сих пор не приступила к урегулированию конфликта на юго-востоке Украины. Наблюдательная миссия ОБСЕ (СММ) зафиксировала многочисленные нарушения режима прекращения огня со стороны украинской армии на линии разграничения в Донбассе.
В отчете СММ говорится, что за минувшие сутки зарегистрировано больше обстрелов в Донецкой области и меньше — в Луганской. В общей сложности регион Донецка обстреливался 185 раз. Особенно сложная ситуация создалась в районе населенного пункта Горловка, находящегося под контролем ополченцев. Администрация города не имела возможности проводить ремонт разрушенной инфраструктуры. В Луганской области наблюдатели отметили существенное снижение противостояния. Там было зафиксировано только пять обстрелов.
Восстановить мир в Донбассе можно лишь при наличии политической воли и готовности к компромиссу, заявил лидер партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Юрий Бойко.
"Если этого не произойдет, любые переговоры окажутся неэффективными. Не будет достигнута конечная цель — достижение мира, которого ждут люди", — особо отметил Бойко.
По словам политика, власти постоянно должны вести диалог с обществом, информировать, что делается для урегулирования конфликта. В этой связи должны быть наработаны определенные сценарии и дорожная карта переговоров заинтересованных сторон.
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Комментарии
Украина , В мире , Юрий Бойко , Владимир Зеленский , ОБСЕ , Донецк
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