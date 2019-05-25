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Бойко выступил за объединение оппозиционеров Украины 

News.ru + ещё 1 1 час назад
Фото: Stringer/visualrian/commons.wikimedia.org
Лидер партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрий Бойко призвал оппозиционеров Украины объединиться, чтобы решить проблемы в стране.
Мы готовы к объединению. Раскол в «Оппозиционном блоке», который произошел в ноябре прошлого года — не нами был инициирован, это была инициатива бизнес-крыла фракции, — цитирует слова политика РИА Новости.
Он добавил, что на сегодняшний день избирателям как никогда нужно объедение оппозиционных сил, дабы решить ключевые проблемы государства и народа.
Как писал News.ru, Бойко ранее заявил, что избранному президенту Украины Владимиру Зеленскому в первую очередь необходимо назначить сотрудников администрации.
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Украина , В мире , Юрий Бойко , Владимир Зеленский , РИА Новости
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