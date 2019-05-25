Названы главные источники коррупции на Украине

Крупнейшими источниками коррупции на Украине являются государственные предприятия, таможня и неурегулированная регистрационная система. Таким мнением поделился генеральный прокурор страны Юрий Луценко в видеоролике, размещенном в Facebook в субботу, 25 мая.

По его мнению, большинство украинских предприятий, которых в стране около 3,6 тысячи, являются неприбыльными, треть — убыточными, и именно через них некоторые политики проводят сделки.

«Все эти предприятия, работающие на партийного босса, должны быть на честном аукционе приватизированы, деньги должны пойти в бюджет, а предприятия — дать работу нормальным людям», — отметил Луценко.

Он также подчеркнул, что около 30 процентов доходов таможни на сегодняшний день остаются в тени, в связи с чем необходима их легализация. В свою очередь неурегулированная регистрационная система, по словам генпрокурора, становится причиной рейдерства и отпугивает потенциальных инвесторов.

Луценко заявил, что сейчас Украина похожа на «большой корабль», который в результате президентства Виктора Януковича оказался «затоплен водой коррупции», не позволяющей ему «выйти в море». В таком случае правоохранительные органы могут либо «откачивать эту воду помпой» — наказывать коррупционеров, либо «латать дыры» корабля, закрывая источники коррупции, заключил украинский генпрокурор.

В апреле Александр Данилюк , советник нынешнего президента Владимира Зеленского , который на тот момент являлся кандидатом на пост главы государства, назвал коррупцию главной угрозой украинской государственности.

Зимой 2016 года бывшего президента Украины Виктора Януковича признали самым коррумпированным человеком в мире по версии портала Unmask the Corrupt. Авторы рейтинга обратили внимание на то, что он жил на вилле стоимостью в несколько миллионов долларов, передал в частные руки государственные активы на огромные суммы и бежал в Россию, чтобы избежать наказания за хищения.