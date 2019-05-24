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Опубликуют видео: в команде Зеленского рассказали об обмане депутатов Рады 

Рамблер 49 минут назад
Глава администрации президента Украины Андрей Богдан заявил об обмане Владимира Зеленского депутатами Верховной рады, передает «Лента.ру».
В эфире телеканала «1+1» Богдан рассказал, что Зеленский провел совещание с лидерами парламентских фракций об изменениях в избирательное законодательство. По его словам, на совещании парламентарии поддержали инициативы президента, а на следующий день не включили этот вопрос в повестку.
«Мы не только опубликуем стенограмму, но и видео, где будут высказывания всех глав фракций Рады, которые поддерживали, а потом за ночь резко поменяли мнение», — сказал он», — заявил Богдан.
По его словам, эта ситуация была «неожиданным уроком», который команда Зеленского хорошо усвоила. Богдан также высказал мнение, что партия «Слуга народа» покажет хорошие результаты и без изменений в законодательство.
Ранее Владимир Зеленский предложил внести изменения в закон «О выборах народных депутатов Украины», которые предусматривают снижение проходного барьера в парламент на выборах с 5% до 3% и отмену мажоритарной системы. Верховная рада отказалась рассматривать предложенный президентом страны Владимиром Зеленским законопроект.
Комментарии35
Украина , В мире , Владимир Зеленский , Верховная Рада , Lenta.ru
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