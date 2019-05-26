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Зеленский станцевал в «Лиге смеха» 

Газета.Ru + ещё 3 27 минут назад
Фото: YouTube
Президент Украины Владимир Зеленский принял участие в съемках юмористической программы "Лига смеха" в Киеве, сообщает РЕН.
Новый украинский лидер вышел на сцену к бывшим коллегам, чем привел в восторг зрителей.
Вместе с участниками шоу он станцевал, после чего отправился в зрительный зал.
Поступок Зеленского вызвал осуждение у части пользователей Сети, которые посоветовали ему заниматься государственными делами.
Ранее экс-президент Украины Петр Порошенко дал совет нынешнему главе государства Владимиру Зеленскому.
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Украина , В мире , Петр Порошенко , Владимир Зеленский
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