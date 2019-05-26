Зеленский станцевал в «Лиге смеха»

Новый украинский лидер вышел на сцену к бывшим коллегам, чем привел в восторг зрителей.

Вместе с участниками шоу он станцевал, после чего отправился в зрительный зал.

Поступок Зеленского вызвал осуждение у части пользователей Сети, которые посоветовали ему заниматься государственными делами.