Отстранят от должности? Чем не угодил Зеленский украинцам

Петиция о немедленном отстранении от должности президента Украины Владимира Зеленского набрала более 28 тыс. подписей — это означает, что теперь главе государства придется рассмотреть ее. Помимо этого документа, размещенного 22 мая на сайте украинского лидера, там есть еще одно заявление, в котором автор дает новоизбранному главе страны полгода для осуществления своих предвыборных обещаний.

Петиция о немедленной отставке президента Украины Владимира Зеленского, опубликованная на его официальном сайте, набрала необходимое для рассмотрения количество подписей.

Электронную петицию уже подписали более 28 тыс. человек. Для ее рассмотрения главой государства необходимы 25 тыс. голосов, которые должны быть собраны за 90 дней.

Петиция была зарегистрирована в среду, 22 мая. Написал ее некий Максим Безрук. В документе он выразил мнение, что личность Зеленского «совсем не объединяет большинство украинцев», у которых разные взгляды и желания.

«Вы консолидировали протест, не давая конкретных обещаний и политических ориентиров, однако теперь, после избрания и инаугурации, вы не можете не иметь конкретного пути», — обратился Безрук к вступившему в должность президента Владимиру Зеленскому.

Кроме того, мужчина утверждает, что новый глава государства «на самом деле не имеет поддержки 73% избирателей», а само голосование было «протестным». Он отметил, что действия Зеленского «разочаровывают» избирателей и что он пользуется «отсутствием содержательных обещаний народу», приписывая «народной воле собственные прихоти».

Безрук считает, что «слуга народа» не имеет моральных обязательств». Такая ситуация, по мнению автора петиции, недопустима.

«Поэтому мы, народ Украины, требуем Вашей немедленной отставки с должности президента Украины!» — заключил Безрук.

Помимо этого обращения, на сайте также есть еще одна. Она была написана неким Вадимом Михальским 22 мая. Автор петиции настаивает, что Зеленского необходимо отстранить, если он не выполнит свои предвыборные обещания в течение полугода. Документ подписали более 6 тыс. украинцев.

В качестве примера того, что должен сделать Зеленский за это время, Михальский приводит «снятие неприкосновенности депутатов, судей, министров, президента; пересмотр цены на коммунальные услуги», осуждение всех, кто «грабил и уничтожал украинское государство», установление «достойных зарплат, пенсий и соцвыплат».

«На Украине появилась первая петиция за отставку Зеленского. Рановато вроде — через три дня после инаугурации, но факт. Автор петиции упрекает его в отсутствии содержательной программы. И не без оснований», — написал Пушков в твиттере.

Сенатор отметил, что власти должны обратить внимание на это требование.

«Хоть и мелочь, но все же сигнал: президентство Зеленского будет весьма бурным», — подчеркнул он.

Ранее были опубликованы результаты опроса, проведенного среди населения Украины социологической группой «Рейтинг», передает РИА «Новости». Согласно подведенным итогам, украинцы готовы дать новоизбранному президенту от 100 дней до одного года, чтобы сформировать свое отношение к нему.

Напомним, что Владимир Зеленский вступил на пост президента Украины 20 мая. В ходе тожественного заседания Верховной рады он присягнул украинскому народу, пообещав отстаивать суверенитет и независимость страны, которой он правит. Кроме того, он взял на себя обязательство позаботиться «о благе отчизны и благосостоянии украинского народа, отстаивать права и свободы граждан, соблюдать конституцию Украины и законы Украины».

Сразу после окончания официальной части, новый украинский лидер приступил к работе. Первым же своим указом, который вступил в силу 23 мая, он распустил парламент страны. Он отметил, что даже хорошо, что депутаты назначили день инаугурации на понедельник — рабочий день. Это позволило ему сразу приступить к исполнению своих обязанностей, не задумываясь о вечеринках.

Ранее, 11 мая, советник Зеленского, экс-министр финансов Александр Данилюк рассказал в интервью изданию «Лига.net» о том, чем собирается заниматься Владимир Зеленский после вступления в должность.

Так, он упомянул о так называемом 100-дневном плане главы государства. По слова Данилюка, это «документ, в котором пошагово расписано, что именно» собирается делать команда Зеленского. По мнению советника президента, сам проект готов на 95%. Также он сообщил журналистам, что приоритетными направлениями в дальнейшей работе лидера страны являются борьба с коррупцией и реформы в судебной системе.