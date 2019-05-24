Приняли решение: Патриарх Филарет не согласился подписать устав «новой церкви» Украины

Бывший глава неканонического Киевского патриархата Филарет Денисенко отказался подписать устав новой церкви Украины . Об этом заявил предстоятель «Православной церкви Украины» Епифаний Думенко, передает РИА «Новости».

«Мы приняли решение, что ПЦУ будет руководствоваться Священным Писанием, Священным Преданием и тем уставом, который был принят 15 декабря тут, в стенах Софии Киевской. Печально, что последнее решение не было подписано только одним членом — патриархом Филаретом», — заявил Епифаний на брифинге.

Ранее Филарет заявил, что церковь разделилась, а Епифаний нарушил договоренности, достигнутые в рамках объединительного собора. Однако Епифаний заявил, что в новой церкви нет раскола.

Также Филарет заявил, что, если бы знал содержание томоса об автокефалии, не согласился бы на него. По его словам, УПЦ КП узнала, что написано в документе, уже после Собора, а церковь так и не получила желанной независимости.