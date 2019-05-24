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Приняли решение: Патриарх Филарет не согласился подписать устав «новой церкви» Украины 

Рамблер + ещё 16 19 минут назад
Фото: РИА Новости
Бывший глава неканонического Киевского патриархата Филарет Денисенко отказался подписать устав новой церкви Украины. Об этом заявил предстоятель «Православной церкви Украины» Епифаний Думенко, передает РИА «Новости».
«Мы приняли решение, что ПЦУ будет руководствоваться Священным Писанием, Священным Преданием и тем уставом, который был принят 15 декабря тут, в стенах Софии Киевской. Печально, что последнее решение не было подписано только одним членом — патриархом Филаретом», — заявил Епифаний на брифинге.
Ранее Филарет заявил, что церковь разделилась, а Епифаний нарушил договоренности, достигнутые в рамках объединительного собора. Однако Епифаний заявил, что в новой церкви нет раскола.
Также Филарет заявил, что, если бы знал содержание томоса об автокефалии, не согласился бы на него. По его словам, УПЦ КП узнала, что написано в документе, уже после Собора, а церковь так и не получила желанной независимости.
Комментарии1
Украина , В мире , РИА Новости
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