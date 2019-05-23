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«Перекладывание ответственности»: Вакарчук обратился к Зеленскому 

Рамблер + ещё 1 19 минут назад
Фото: globallookpress.com
Украинский музыкант и политический деятель Святослав Вакарчук посоветовал президенту страны Владимиру Зеленскому не перекладывать ответственность по переговорам с Россией на народ Украины.
«Референдум — это народное волеизъявление, а не перекладывание ответственности на народ», — заявил Вакарчук в видеообращении в Facebook.
По словам Вакарчука, настоящий лидер выходит к народу со сформированным решением с целью поддержки или отклонения этого решения.
Музыкант отметил, что лидеров выбирают, чтобы они несли ответственность за слова и действия.
Ранее глава администрации президента Украины Андрей Богдан в эфире телеканала «112 Украина» заявил, что Владимир Зеленский намерен вынести на общенародный референдум вопрос о формате переговоров с Россией. Позже Зеленский заявил, что хочет провести не референдум, а опрос граждан.
Украина , В мире , Владимир Зеленский , Святослав Вакарчук
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