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«Тяжело — удерживать позиции»: Коломойский пожелал удачи Зеленскому 

Рамблер 27 минут назад
Фото: Reuters
Украинский предприниматель Игорь Коломойский пожелал удачи новому президенту Украины Владимиру Зеленскому.
«Я сказал, что при такой высокой планке — будет достаточно тяжелый каждодневный труд. Очень высокая ответственность, поэтому пожелал удачи. В такой ситуации только удачи надо пожелать», — приводит РИА «Новости» слова Коломойского.
По его словам, «представители разных сегментов общества» желают Зеленскому удачи, и хотят, чтобы ему удалось «совершить чудо».
Коломойский также отметил, что добраться до вершины — это полдела, гораздо сложнее удержать свои позиции.
«Как говорят, вершина — это последняя точка перед спуском. Завоевать можно, тяжело — удерживать позиции», — отметил олигарх.
Игоря Коломойского на Украине считают покровителем Владимира Зеленского, хотя и Коломойский, и Зеленский неоднократно отрицали это. С 2016 года Коломойский проживал за пределами страны, вернувшись на Украину перед инаугурацией нового президента — 16 мая.
Комментарии29
Украина , В мире , Игорь Коломойский , Владимир Зеленский , РИА Новости
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