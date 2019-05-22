«Тяжело — удерживать позиции»: Коломойский пожелал удачи Зеленскому

«Я сказал, что при такой высокой планке — будет достаточно тяжелый каждодневный труд. Очень высокая ответственность, поэтому пожелал удачи. В такой ситуации только удачи надо пожелать», — приводит РИА «Новости» слова Коломойского.

По его словам, «представители разных сегментов общества» желают Зеленскому удачи, и хотят, чтобы ему удалось «совершить чудо».

Коломойский также отметил, что добраться до вершины — это полдела, гораздо сложнее удержать свои позиции.

«Как говорят, вершина — это последняя точка перед спуском. Завоевать можно, тяжело — удерживать позиции», — отметил олигарх.

Игоря Коломойского на Украине считают покровителем Владимира Зеленского, хотя и Коломойский, и Зеленский неоднократно отрицали это. С 2016 года Коломойский проживал за пределами страны, вернувшись на Украину перед инаугурацией нового президента — 16 мая.