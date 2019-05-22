Экс-глава Украины Петр Порошенко отреагировал на сообщения о возбуждении против него дела. Об этом сообщает ТАСС.
До этого стало известно, что антикоррупционная прокуратура Украины возбудила новое дело против Порошенко по подозрению в превышении им служебных полномочий.
Порошенко назвал новое дело против него "попыткой" снять ответственность с России.
"Сейчас пятая колона пытается переложить это на власть Украины. Я готов отвечать за это", — отметил Порошенко.
Ранее сообщалось, что против Порошенко завели дело о госизмене.