Порошенко отреагировал на заведенное против дело

Экс-глава Украины Петр Порошенко отреагировал на сообщения о возбуждении против него дела. Об этом сообщает ТАСС.

До этого стало известно, что антикоррупционная прокуратура Украины возбудила новое дело против Порошенко по подозрению в превышении им служебных полномочий.

Порошенко назвал новое дело против него "попыткой" снять ответственность с России.

"Сейчас пятая колона пытается переложить это на власть Украины. Я готов отвечать за это", — отметил Порошенко.

Ранее сообщалось, что против Порошенко завели дело о госизмене.