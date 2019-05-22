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«Ничего у них не выйдет»: Порошенко отреагировал на возбужденные уголовные дела 

Рамблер 1 час назад
Бывший президент Украины Петр Порошенко прокомментировал уголовные дела, которые были возбуждены против него после сложения президентских полномочий.
В эфире телеканала «112 Украина» Порошенко заявил, что расценивает возбуждение уголовных дел как начало парламентской избирательной кампании.
По его словам, за обвинениями стоят не его враги, а враги Украины.
«Если подается заявление в следственные органы на то, что украинские военные корабли, которые шли оборонять Азовское побережье Мариуполя в рамках рутинной ротации, является провокацией против РФ и это попытка переложить ответственность со стороны страны-агрессора… И сейчас пятая колонна пытается переложить это на власть Украины. Хочу настоять, что я готов отвечать за это, и мы этого не позволим сделать», — сказал Порошенко.
Кроме того, Порошенко назвал правильным шагом принятие неканонической православной церковью томоса об автокефалии.
Также Порошенко отказался считать незаконными свои приказы в Донбассе.
«Когда пытаются обвинить в том, что в 2014 году после десятидневного режима одностороннего прекращения огня по нашим войскам вели огонь со всех средств, включая стрелковое оружие, артиллерии, минометов и я тогда отдал приказ на контрнаступление. В результате этого контрнаступления мы освободили 2/3 оккупированного Донбасса, и это было преступление против Украины — я готов нести ответственность за это «преступление»», — заявил Порошенко.
По словам украинского экс-президента, уголовное дело по Керченскому проливу — это атака на армию, уголовное дело по томосу об автокефалии — это атака на веру, а уголовное дело по закону о языке — это атака на язык.
«Все четко по программе, но ничего у них не выйдет», — пообещал Порошенко.
Напомним, ранее Государственное бюро расследований Украины возбудило уголовное дело в отношении Петра Порошенко по трем статьям УК. Экс-президент подозревается в госизмене, превышении власти и действиях, направленных на захват власти, в связи с инцидентом с нарушением военными кораблями Украины российской границы в Керченском проливе.
Комментарии92
Украина , Видео , В мире , Петр Порошенко , РПЦ , Мариуполь
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