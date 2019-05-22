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Раду Украины надо не распустить, а «разогнать», считает Медведчук 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Глава политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктор Медведчук считает, что Верховную раду надо не распустить, а "разогнать", парламент это "заслужил" из-за низкого уровня поддержки и законодательной деятельности.
Ранее Медведчук заявил, что президент Украины Владимир Зеленский нарушил конституцию, подписав указ о досрочном роспуске парламента и назначении внеочередных выборов.
"Да, мы (партия "Оппозиционная платформа — За жизнь" — ред.) политически согласны с тем, что парламент должен быть распущен. Более того, мы всегда говорили, что этот парламент надо не просто распустить — его надо, грубо говоря, разогнать. Он этого заслужил… И делали они (депутаты Рады — ред.) это против интересов большинства украинских граждан, против интересов Украины и против страны. Поэтому он не имел права на существование", — заявил Медведчук в эфире телеканала "112 Украина" в среду.
Он считает, что украинский парламент "заслужил роспуск" из-за низкого уровня поддержки, законодательной деятельности и принятых решений.
"Но делать это надо было законно. То, как это сделано, — это нарушение действующей конституции. И свидетельство того, что мы так и не стали в полной мере и в полной степени правовым государством. Но на выборы идти надо, парламент должен быть избран новый. Более того, остановить указ, который будет подписан и который будет опубликован, президента Зеленского, в соответствии с действующим законодательством, невозможно", — добавил политик.
Очередные выборы в украинский парламент планировалось провести в октябре. Во вторник президент Украины подписал указ о досрочном прекращении полномочий Рады и назначил внеочередные выборы на 21 июля. При этом его советник Андрей Богдан заявил, что Зеленский предлагает отменить мажоритарную составляющую на выборах и снизить проходной барьер с 5 до 3%.
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Украина , В мире , Виктор Медведчук , Владимир Зеленский , Верховная Рада
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