Зеленский потребовал срочно созвать Раду

В обращении говорится, что на заседании будет обсуждаться внесение изменений в закон о выборах народных депутатов.

Ранее источник в Раде уже сообщал, что в парламенте назначено внеочередное заседание. По информации источника, заседание состоится в 10.00 (11.00 мск).

Также ранее стало известно, что Зеленский подписал указ о роспуске Рады.